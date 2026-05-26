米イラン協議行き詰まり 海峡付近で米イスラエルがイラン船舶に攻撃か 米イラン協議行き詰まり 海峡付近で米イスラエルがイラン船舶に攻撃か

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米イラン協議行き詰まり 海峡付近で米イスラエルがイラン船舶に攻撃か



仲介国によると、核開発計画などを巡り米国とイランの協議は行き詰っているという。関係者の話としてダウジョーンズが報じている。



米国はイランに対し、核開発計画について明確な約束を求めている。一方、イランは制裁と資産凍結の解除の詳細を米国に求めているという。米当局者はイランが核問題で引き延ばしを図っているのではないかと懸念しているという。そのため米イラン協議に進展はあったものの合意間近ではない。



複数メディアによると、ホルムズ海峡周辺で大きな爆発音が聞こえたという。イラン国営通信社ヌールは、米国とイスラエルの戦闘機が海峡付近で複数のイラン船舶を標的に攻撃したと報じている。攻撃によりイラン人職員数名が死亡したという。

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