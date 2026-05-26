佐久間朱莉、菅沼菜々、河本結…今季優勝経験者も出場！『リゾートトラスト レディス』に女子ツアーの主役候補が集結

5月28日（木）から開催される『リゾートトラスト レディス』。

第34回を迎える今大会の舞台は、那須連山の麓に広がる「グランディ那須白河ゴルフクラブ」。このコースでの開催は4回目、実に19年ぶりとなる。

賞金総額1億4000万円、優勝賞金2520万円をかけ、女子プロゴルファーが負けられない戦いに挑む。

今季の女子ツアーは、実力者たちが安定した強さを見せる一方で、若手選手やベテラン勢の活躍も光り、混戦模様となっている。

2025年の年間女王・佐久間朱莉をはじめ、メジャー初優勝を挙げ勢いを見せる河本結、5年ぶりのツアー優勝を飾った笠りつ子、さらに菅沼菜々、郄橋彩華ら今季優勝経験者が顔をそろえる。

また、安田祐香、神谷そらなど人気・実力を兼ね備えた選手たちも参戦。中村心、都玲華、入谷響ら若手選手の活躍にも注目が集まる。

さらに、世界ジュニアゴルフ選手権を2度制し、昨年はステップ・アップ・ツアーで史上最年少予選通過した中学2年生・道上稀唯も出場。トッププロ相手にどのような戦いを見せるのか、そのプレーから目が離せない。

景観の美しさと、高い戦略性を兼ね備えた本格チャンピオンシップコースを舞台に、トッププレーヤーたちによる熱戦が繰り広げられる。