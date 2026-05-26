株式会社MOTTERUは、準固体電池を採用したモバイルバッテリー20,000mAhの大容量モデル『MOT-MBSS20001』を、5月25日より店舗・オンラインショップを含むECモールで販売開始した。

（関連：【画像】容量は20000mAh、動作温度はマイナス20℃～60℃）

本製品は、一般的なリチウムイオンポリマー電池に比べ、衝撃や熱に強い準固体電池を採用したモバイルバッテリー。自社でのバッテリー本体への釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済みで、毎日使いやすい安全性を目指したという。ファン付きウェアやベビー用品、ペット用の冷却グッズにも適しており、カバンの中で衝撃が加わっても発火リスクを低減する設計となっている。

約2,000回繰り返し使えることで、従来の約4倍のバッテリー寿命を実現。-20℃～60℃の使用温度環境に対応し、夏の車内や冬の屋外といった過酷な温度環境でも使用可能としている。満充電から1年後のバッテリー残存率は70～80％で、防災用途にも適しているという。

20,000mAhの大容量に加え、最大PD65W出力に対応。スマートフォンへの充電は約4回分で、タブレットやMacBookなどのノートPCへの充電にも対応する。USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1の合計3ポートを搭載し、3台同時充電も可能。空の状態から満充電までは、PD65W充電器を使用した場合で約2時間となる。

残量表示機能や多重保護システム（過充電保護、過放電保護、短絡保護）を搭載。付属品として240WのUSB-C to USB-Cシリコンケーブル（約50cm）、シリコンケーブルバンド、専用ポーチが同梱される。本体サイズは約81（W）×36（D）×140（H）mm、重量は約420g。

■製品情報準固体モバイルバッテリー 20,000mAh PD65W USB-Cケーブル付（MOT-MBSS20001）メーカー：株式会社MOTTERU価格：14,420円（税込）カラー：スモーキーブラック主な仕様：・バッテリー容量：20,000mAh（内蔵バッテリー：リチウムイオンポリマー電池 15.4V 5,000mAh/77Wh）・最大出力：PD65W・ポート：USB-C×2、USB-A×1・充電時間：約2時間（PD65W充電器使用時）・動作温度：-20℃～60℃・使用回数：約2,000回・サイズ：約81（W）×36（D）×140（H）mm・重量：約420g・付属品：取扱説明書兼保証書、240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル（約50cm）、シリコンケーブルバンド、専用ポーチ・保証期間：2年間・PSE適合商品

（文＝リアルサウンド編集部）