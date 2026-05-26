開催：2026.5.26

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 9 - 7 [レイズ]

MLBの試合が26日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

6回表、3番 ジョナサン・アランダ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 BAL 0-1 TB

7回裏、7番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-1 TB、さらにライトが悪送球でオリオールズ得点 BAL 2-1 TB

8回表、5番 リッチー・パラシオス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BAL 2-2 TB

11回表、7番 ビクター メサＪｒ． 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 BAL 2-4 TB

11回裏、4番 ピート・アロンソ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-4 TB、5番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 4-4 TB

12回表、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 BAL 4-5 TB

12回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 8球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 BAL 5-5 TB

13回表、6番 セドリク・ムリンス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BAL 5-6 TB、8番 ニック・フォーテス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 BAL 5-7 TB

13回裏、6番 レオディ・タベラス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 6-7 TB、8番 ジャクソン・ホリデー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 7-7 TB、9番 コルトン・カウセル 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 9-7 TB

試合は9対7でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのディートリック・エンスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで5勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 06:58:09 更新