女優の鈴木京香（57）が、大泉洋（53）と松田龍平（43）がバディを組む人気映画シリーズの最新作「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」（監督白石和彌、12月25日公開）でヒロインを務める。

大泉演じる探偵が、かつて愛した女性・純子役。25年ぶりに依頼人として現れ、その再会が探偵と高田（松田）を謎に包まれた事件に巻き込んでいく。これまで描かれることのなかった探偵の過去も明らかになる、物語の鍵を握る存在だ。

東直己氏の「ススキノ探偵シリーズ」の中でも人気の高い「探偵は吹雪の果てに」を映画化。共同で脚本も手掛けた須藤泰司プロデューサーは「純子は容姿はもちろんですが声の美しい女優さんでなくてはならず、その点からも京香さん以外には考えられなかった」と説明。大泉にも「断られたら別の話にする」ことを確認した上でオファーした。

その覚悟が鈴木に届き「探偵映画に依頼人として登場する役に憧れていましたので、夢がかないとてもうれしかったです」と快諾。「オール北海道ロケの風景と仲間同士のユーモアのあるやりとりの楽しさ、その中に入って純子という女性を演じられるのは大きな喜びでした」と撮影を振り返った。大泉とは13年の映画「清須会議」で、秀吉とお市として共演。「その時は対立する役でしたので、今回は探偵の最愛の人なので楽しいおしゃべりを堪能しました。大泉さんの人物造形の深さと厚みに感動しました」と評した。

大泉も「まさにイメージ通りで、さらにその想像を超える存在感。美しさの中に、はかなさや切なさを併せ持つ人物を見事に演じてくださいました」と絶賛。そして「初恋の記憶と新たな事件が交錯していく、切なさと緊張感が入り交じる物語を楽しみにしていてください」と呼びかけた。 （鈴木 元）