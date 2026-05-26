被災者と懇談される天皇、皇后両陛下と愛子さま＝26年4月、福島県大熊町

天皇、皇后両陛下は東日本大震災と原発事故の複合災害に遭った福島県へ長女愛子さまを同伴された。

発生から15年がたち、記憶の風化が懸念される中で「皇室は世代を超えて寄り添っていくとの思いを込められた」と宮内庁幹部は推し量る。

愛子さまは訪問した先々で質問を重ねて過酷な経験に触れ、記憶の継承に高い関心を示した。（共同通信＝黒木和磨）

▽真剣に学ぶ

「ご自宅は大変でいらっしゃったんですか」。愛子さまは7日、東京電力福島第1原発がある大熊町を訪れ、両陛下と共に被災者らと懇談した。

事故当時、原発で警備員をしていた土屋繁男さん（77）は「日に日に状況が悪くなり、心配な気持ちになった」と振り返り、愛子さまは「1号機からはどれくらいの距離で」と詳しく問いかけた。

随行した内堀雅雄知事によると、県庁で復興状況の説明を受けた際は、語り部活動について尋ねた。中高生の取り組みを紹介すると、「未来につないでいくことができるんですね」とほっとした表情を見せたという。

滞在中、愛子さまは熱心にメモを取った。内堀知事は「被災地の苦労と努力を真剣に学びたい気持ちが伝わった」。「福島の経験をどう伝えていくかということに力点を置いている」と感じた。

▽心を寄せる

愛子さまは2024年、日本赤十字社への就職に際し、皇室の役目の基本は「国民と苦楽を共にしながら務めを果たすことであり、困難な道を歩まれている方々に心を寄せること」とつづった。

25年は能登半島地震や新潟県中越地震の被災地に足を運んだ。側近によると、じかに交流した経験を仕事にも生かしていきたいと考えている。

福島第1原発がまたがる双葉町では、語り部をする高倉伊助さん（70）から地震と津波、原発事故の三重苦というつらい経験を聞いた。

「被害の大きさを肌で感じ、福島の人たちの苦難に改めて思いを巡らせている」。訪問を終えた愛子さまの様子を側近はこう語る。

福島県庁に到着された愛子さま＝26年4月

福島県富岡町の「とみおかアーカイブ・ミュージアム」を視察し、説明を受けられる天皇、皇后両陛下と愛子さま。手前は津波で損壊したパトカー＝26年4月