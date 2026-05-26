人気レースクイーン・愛染のえる、初グラビア チャームポイントは「おへそ」
「SUPER GT」や「スーパー耐久」でレースクイーンとして活躍している愛染のえるが、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】愛染のえるも登場！『FLASH』で圧倒的存在感を放つ沢口愛華
初めてのグラビアを披露した。「チャームポイントはおへそ」と語る彼女の6ページにわたるグラビアは、初挑戦の緊張感の中に大人の色香を漂わせたものになっている。インタビューでは「仕事帰りにメガハイボールがあるお店に一人で行って、サクッと2杯飲んで帰る」と、意外な一面も語ってくれた。
同誌には、沢口愛華、天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、八木仁愛らが登場する。
【写真】愛染のえるも登場！『FLASH』で圧倒的存在感を放つ沢口愛華
初めてのグラビアを披露した。「チャームポイントはおへそ」と語る彼女の6ページにわたるグラビアは、初挑戦の緊張感の中に大人の色香を漂わせたものになっている。インタビューでは「仕事帰りにメガハイボールがあるお店に一人で行って、サクッと2杯飲んで帰る」と、意外な一面も語ってくれた。
同誌には、沢口愛華、天野ちよ、天木じゅん、百田彩夏、愛染のえる、星野琴、八木仁愛らが登場する。