【全文】藤澤五月が寿司屋で語り尽くした！「カーリングしていない私はポンコツかもしれない」

地元・北海道北見市でスペシャル密着インタビュー会社での仕事から、出場できなかった五輪、ボディビル、今後のキャリアまで

「仕事と競技がつながる部分がすごくある」

カナダ、アメリカ、イギリス、スウェーデン……。今季だけでも世界中を転戦してきたロコ・ソラーレの藤澤五月（34）だが、地元である北海道北見市に帰郷している間は保険会社『コンサルトジャパン』の社員の顔も持つ。ロコ・ソラーレ加入時に入社してから11年もの間、遠征の合間を縫って勤務している。社屋にて筆者を「ようこそ、北見へ！」と笑顔で迎えてくれた。

「まず保険募集人の資格を取得させてもらって、それからは電話対応やご契約いただいた保険の事務手続きなどが主な仕事ですが、保険の知識はほとんどなかったので最初は仕事を覚えるのが大変で。それでもカーリングばかりしてきた私には、社会性を学ばせてもらえるありがたい時間でもありました」

’15年に藤澤が加入して以降、ロコ・ソラーレは日本代表としての世界選手権の銀メダル、五輪でのメダル（銅、銀）、グランドスラム優勝など、「日本カーリング史上初の」が枕につく快挙をいくつも成し遂げてきた。マイナースポーツだったカーリングは広く認知され、五輪中継では視聴率上位のコンテンツに化けた。

結果として、藤澤は一年の半分近くを遠征で費やす日々を過ごすこととなり、出社できる日は限られている。それでも会社にいる際はカーリングに興味を持ってくれたクライアントや、「ロコ・ソラーレ、応援してるよ」と言ってくれる地元の顧客と面会するなど、彼女にしかこなせない職務を重ねている。

「いつも『お客さんとの信頼関係がいちばん大事』と教えていただいています。カーリングでもチームメイトとの信頼関係は非常に重要なので、仕事と競技がつながる部分はすごくあるんです」

地元にいる期間は会社での勤務と氷上練習、ジムでのトレーニングに一日を費やす。チームスケジュールとしてオフがあっても個人練習に充てることも多い。

練習を終えた藤澤は市内にある馴染みの寿司店『松寿し』に移動し、海鮮を中心とした酒肴(しゅこう)に舌鼓を打ちながら、改めて筆者の取材に応じた。

「基本的には外に出かけたいタイプですね。一日中何もせず家にいるとなんだか堕落してるような感覚に陥って、『一日無駄にしちゃった……』と思っちゃうので、何か予定は入れておきたい。家には寝に帰るぐらいでいいです」

今季、３大会連続の五輪でのメダル獲得がかかったロコ・ソラーレは出場を逃(のが)し、藤澤は’14年のソチ五輪以来、12年ぶりに″観るオリンピック″を過ごした。なかでも金メダルを獲得したスウェーデン代表チームの全11試合をテレビで追ったという。

「ソチの時にＪＪさん（カナダ代表ジェニファー・ジョーンズ）のチームが全勝優勝をしたので、オリンピックで勝つチームは大会を通して調子がいいのか、波があるのかが気になったんです。自分が出場した時は自分のことで精一杯なので、それを考える余裕がありませんでした。

ミラノ・コルティナ五輪で優勝したスウェーデン代表はカナダや韓国には負けていましたし、デンマーク戦もギリギリの試合をなんとか制していた。でも、アンナ（・ハッセルボリ／スウェーデン代表スキップ）は作戦的な部分ではけっしてブレなかった。序盤でも難しい時はチーム全員で考えて、タイムアウトを取る試合もあった。そういったブレない強さを学ぶことができました」

同時にスウェーデン代表から感じたのは、「楽しむことの重要性」だった。

「オリンピックですから、どうしてもプレッシャーはかかる。それでもアンナたちみたいに何度もその舞台を経験しているチームはそこに行ったらもう楽しむことが最良だと理解している。そんな印象を受けました。

だから、過去の大会のハイライトなどで自分のインタビュー映像を見た時に『苦しそうに話してるなぁ……。あんなにオリンピックを楽しみにしていて、自分たちで望んだ舞台なのにもったいない！』と思ったんです。客観的に見ることができた大会になりました」

自宅のテレビで観戦するだけでなく、五輪関連番組にも出演した。共演したプロフィギュアスケーターが強く印象に残っているという。

「村上佳菜子さん（31）がＭＣの仕事をアナウンサーさんのようにテキパキとこなされていて、衝撃を受けました。生放送の慌ただしさのなか、時間内でコメントをまとめて、それ以外にもスタッフの方に『ここをもうちょっとこうしたほうがいいと思うんですけど』と自分の意見まで伝えて。競技を退いてもテレビ業界で活躍してすごいなって思う反面、私には無理だと痛感しました。私はカーリングしかやってきていないから……」

チームを去った戦友

藤澤がロコ・ソラーレに加入して以来11シーズンもの間、相棒だった吉田知那美(ちなみ)（34）がこの春、チームを離れた。今は新設されたプロリーグ『ロック・リーグ』の選手として活動している。

ロコ・ソラーレは今季の最終戦である６月の日本選手権（横浜ＢＵＮＴＡＩ）に照準を合わせて調整中だが、藤澤にとってロコ・ソラーレでの吉田不在の日本選手権は初めてだ。不安はあるか、と聞いてみた。

「寂しさとか不安よりもまず、本当に大きな感謝があります」

11年前、当時中部電力に所属していた藤澤は、ロコ・ソラーレに司令塔として迎えられた。

「もちろんみんなウェルカムしてくれたのですが、とくに、ちなが私にたくさん声をかけてくれたんです」

カーリングは基本的に４人編成のチームで動くため、トレーニングの内容や、チームの約束事などアイス内外でチームごとのルーティンのようなものが存在する。しかし、藤澤が新たな環境に戸惑いを抱くことなく、ロコ・ソラーレでのファーストシーズンから日本選手権制覇、世界選手権準優勝という出色の成績を残せたのは吉田の気遣いが大きかった。

「私が思い切り投げやすい環境をいかに作れるかを常に考えてくれていたので、感謝してもし切れないですし、新しいチャレンジをするきっかけを作って、チームを前に進めてくれました」

フォームの見直し、作戦の刷新、海外で勝つことに特化したスケジューリング。ロコ・ソラーレは日本のカーリングを牽引する存在だが、チーム内でスイッチを入れるのは吉田の役割だった。その推進力を持ってプロリーグという次のステージに向かった戦友を、藤澤は以下のように評した。

「フィギュアスケートなどで（競技に区切りをつけたのち）プロになるという流れはあると思うんですけど、カーリングにはそういう流れは今までなかった。新しいチャレンジを選択したっていうのは彼女らしいですし、常に前に進み続けるっていう考え方や姿勢は尊敬すべき点ですね」

日本選手権では吉田のポジションに小穴桃里(こあなとうり)（30）が入り、吉田夕梨花（32）、鈴木夕湖(ゆうみ)（34）、そして藤澤という布陣で戦う。４位入賞を果たした３月の世界選手権と同様だ。

新戦力の小穴は、今季まで主戦場としていたミックスダブルスの日本選手権があったため、ほぼぶっつけ本番のような合流だったが、藤澤は大きな齟齬(そご)は感じなかったようだ。

「桃里ちゃんって、私たちと同じく試合中も感情を出すタイプで、ずっと楽しそうに喋(しゃべ)りながらカーリングしているんですよね。そのイメージのままロコに来てくれたというか。アイスの外ではカーリング界の裏話などで盛り上がっていて（笑）、世界選手権の間は夜に桃里ちゃんの話を聞くのが楽しみでした」

そんな小穴らと共に挑む６月の日本選手権は国内で最大の注目度を誇り、独特の緊張感が漂う大会だが、初の首都圏アリーナ開催だった昨年大会は「プレーするのが楽しかった」と語る。

「お客さんもたくさん入ってくださって、『ああ、国内でこんなに多くの方の前でプレーできるようになったんだ』と幸せな気持ちでしたし、去年も今年も『観に行くよー』ってみんな言ってくれるのも嬉しい。ベストパフォーマンスを出せるように頑張ります」

日本選手権を前にした5月24日、藤澤は35歳の誕生日を迎える。

「20歳で初めて日本代表になってから、35歳になる今でも日本のトップで長くカーリングをさせてもらえているのは『ありがたいなあ、しつこくやってるなあ（笑）』っていう気持ちです。

長らくスイス代表チームのスキップとしてプレーしたシルバーナ・ティリンツォーニさんがこの春、46歳で引退を発表されました。スイスには強いチームやいい選手がたくさんいるなかで長く現役を続けて、世界選手権で何回も金メダルを獲って、引退シーズンにオリンピックで決勝に行った。最高にカッコいいですし、私もオリンピックで金メダルを獲って『やめます』というのを花道として考えたことはあります」

「ボディメイクはもう……」

藤澤が自身のキャリアについて話すのは珍しい。

「別に隠しているとか濁しているわけではなく、私自身も自分と向き合う時間が必要でしたし、先のことを自分の意思だけで断定するのは難しいことだとも思っています。私がやりたくてもメンバーがいないとできないし、スポンサーさんがいないと遠征にも行けないから」

でも――と、藤澤は続ける。

「今回、オリンピックをテレビで観ていて、とにかく悔しい気持ちがありました。逆に言うと、悔しさを感じなくなったら、私は選手として終わりだなって。

私はカーリングが好きすぎて、カーリング以外のことで『これだ！』と言える好きなものがあるのかなって考えると、よくわからない。カーリングしていないとポンコツかもしれないし」

ロコ・ソラーレ加入直後、公式ホームページにある趣味の欄に書かれていたのは「500円玉貯金」だった。その後も、アロマ、ゴルフ、家庭菜園などに触れてきた。好奇心が強く、行動力もあるタイプだが、いずれもカーリング同様の熱量を抱いて継続することはできなかった。’23年にはボディメイクの大会に挑戦して世間を驚かせた。

「自分の体型にコンプレックスがあったので、それを払拭(ふっしょく)するためにボディメイクをしてみようと思ったんです。大きな反響をいただいて、たくさんの気づきを得ることができました。何かに没頭できる時間は好きなので、やっている時は楽しかったですが、身体を絞るための食事制限や過度な減量がカーリングに影響してしまうこともわかりました。現役の間はもうやらないと思います」

「長続きしないんですよ、私」と本人は屈託なく笑う。

「でも、そんな私でもずっと飽きずにカーリングに熱中して、今年で30年になります。カーリング、好きなんですよ。よく『藤澤選手にとってのカーリングとは？』みたいな質問があるじゃないですか。以前はそれに対してはっきりと答えられない自分がいたんです。でも、カーリングが好きだからこそ、自信が持てる場所であり、自分が表現できる場所なのかなって。私にとってカーリングってそういう存在なんだなってここ数年で思えるようになりました」

テレビ局での村上佳菜子の言動に、藤澤は感心しながらも「私にはできない」と笑った。しかし、それはけっして自虐的な嘆きではなく、30年間の競技生活で得た「私はカーリングがやりたい」という答えの表れだったのだ。

35歳になる藤澤は、自身９回目の日本選手権制覇に挑む。見据えるのはその先、いまだ夢見る世界一や、’30年に行われるフランスアルプス五輪での金メダルだ。『松寿し』でオホーツクの幸を頬張りながら、真っ直ぐに言い切った。

「私は、まだまだうまくなれると信じています」

『FRIDAY』2026年5月29日号より

取材・文：竹田聡一郎（スポーツライター）

取材協力：松寿し