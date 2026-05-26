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北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人が発表された。

激戦が予想される本大会に向けて、元日本代表の柿谷曜一朗氏と安田理大氏が招集メンバーを徹底分析。サプライズ選出となった若手の抜擢や、負傷離脱となったMF三笘薫の穴を埋める“左シャドー”について語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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メンバー発表会見の現場にも立ち会った2人が、今回の26人の中で大きなトピックスとして挙げたのが、21歳の塩貝健人、20歳の後藤啓介という若いアタッカーの選出だ。

柿谷曜一朗（以降、柿）「森保監督が、今すぐ選ぶなら他にもいるかもしれないけど、この大会を通じて成長していくという意味では…みたいなコメントをしていたけど、まさにその通りやなと思った。大会を通じて誰かが覚醒するというか、そういう選手が何人も現れないと、やっぱり上までは行かれへんと思う。鈴木唯人くんもそうだけど、彼らはそういう存在になり得る選手かな」

安田理大（以降、安）「森保さんが言っていたのは、この2人のギラギラ感がもう相当すごいと。この間のイギリス遠征の時も、周りの選手から学ぼうとする意欲や、『自分が何かやってやるぞ』っていうギラギラ感がすごかったと言っていたから、すごく楽しみ」

そして、もう一つの大きな話題が、チームの絶対的な武器だった三笘薫の穴について。2人は左サイドの組み合わせ、特に“左シャドー”の役割と選手起用について熱い議論を交わした。

柿「三笘くんがプレーできないので、そのポジションをじゃあ誰がやるのかなっていうところ。選択肢としては、中村敬斗くんを左シャドーに上げて、後ろ（左ウイングバック）にちょっと守備的な選手を入れるのか。それとも、伊東純也くんを左に持ってくるのか」

安「俺は、左のウイングバック（WB）に鈴木淳之介を持ってきそうな気がする。それで、中村敬斗を左シャドーに入れて」

柿「淳之介くんはクラブでサイドバックをやってますもんね。だからWBの位置は全然できると思うし、攻撃センスももちろんある。伊東くんもコンディションもめちゃくちゃ良いから、（切り札だけでなく）そのままスタートから出てもいいくらい」

安「それこそ、左のWBに大然はもったいない気がする。もう少し前（左シャドー）で使いたいかな」

柿「ただ、大然は頑張りすぎて、後ろまで行きすぎて、全部カバーできちゃうから。だからこそ、シャドーの位置に置いてちょっと前に専念させて、たまにプレスバックで後ろに戻ってね。その方が彼の良さがより生きるかなと」

ボランチでは、鎌田大地、佐野海舟、田中碧、そして左足首負傷から復帰を目指す遠藤航が選ばれた。本職とするのは4人だが、これまで積み上げてきた様々なオプションが効いてくると2人は力説した。

安「僕は（予想で）藤田譲瑠チマを入れてましたけど、入らなかったですね。ただボランチができる選手は、DFにいっぱいいるからね」

柿「本職じゃなかったとしても、森保監督も名前出して言ってましたもんね。板倉選手、瀬古選手がチームでボランチでやっているし、そこは全然問題ないかなと。遠藤くんがどこまでできるかによっては、そのバックアップは必要ないと思う」

安「勝ってる状況で、残り10分で遠藤航が出てきたら、めちゃくちゃ安心感ない？クローザー的な役割で。（鎌田を）前に上げて、佐野海舟、遠藤航のボランチで」

柿「もちろん田中碧くんもそうだし、オプションとしてはかなり豊富だから。選手が抜けたからどうというよりは、今いるメンバーでかなりオプションは出せるかな」

安「誰が出てもっていう戦いをしてきてるからね。めっちゃバランスのいい26人だと思う」（FOOTBALL ZONE編集部）