『時すでにおスシ!?』第8話 みなと＆大江戸が水族館に行く
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第8話が26日に放送。みなと（永作）と大江戸（松山ケンイチ）が水族館に行く。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第8話 立石（佐野史郎）の正体も明らかに
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第8話あらすじ
大江戸から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと。そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛ものさしで二人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。
鮨アカデミーの授業も大詰め。 “エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。
はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして、ここまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第8話 立石（佐野史郎）の正体も明らかに
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第8話あらすじ
鮨アカデミーの授業も大詰め。 “エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。
はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして、ここまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。