“親友コンビ”佐藤栞里＆瀬戸朝香、新ロケ企画に挑戦 意外なプライベートも明らかに
モデルでタレントの佐藤栞里と俳優の瀬戸朝香が、26日放送の『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に登場。芸能界きっての仲良しコンビである2人が、新たな試みとなるロケ企画「100年愛され名店探し」に挑戦する。
【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里
今回2人が訪れたのは、千葉県・成田市。1000年を超える歴史を持つ成田山新勝寺の地で、地元の人々に50年、100年と愛され続ける「本物の名店」を探し出し、その魅力を再発見していくというミッションに挑戦する。情緒ある街並みの中、創業約250年の漬物店「川村佐平治商店」や、日本で初めて栗羊羹を製造したといわれる「なごみの米屋」など、名店の数々と驚きの出会いが待ち受ける。
さらに2人のロケは、単なるグルメ紹介に留まらない。人生初の「いなごの佃煮」に絶叫しながら挑戦したり、瀬戸が意外なプライベートを明かしたりと、親友同士だからこそ見せられる素の表情にも注目だ。
成田山新勝寺のパワースポットである「雄飛の滝」で運気を注入した2人は、果たして無事にミッションをクリアできたのか？見どころ満載の新企画に期待が高まる。
【全身ショット】さすがにスタイル！“ケンタッキーカラー”で登場した佐藤栞里
今回2人が訪れたのは、千葉県・成田市。1000年を超える歴史を持つ成田山新勝寺の地で、地元の人々に50年、100年と愛され続ける「本物の名店」を探し出し、その魅力を再発見していくというミッションに挑戦する。情緒ある街並みの中、創業約250年の漬物店「川村佐平治商店」や、日本で初めて栗羊羹を製造したといわれる「なごみの米屋」など、名店の数々と驚きの出会いが待ち受ける。
さらに2人のロケは、単なるグルメ紹介に留まらない。人生初の「いなごの佃煮」に絶叫しながら挑戦したり、瀬戸が意外なプライベートを明かしたりと、親友同士だからこそ見せられる素の表情にも注目だ。
成田山新勝寺のパワースポットである「雄飛の滝」で運気を注入した2人は、果たして無事にミッションをクリアできたのか？見どころ満載の新企画に期待が高まる。