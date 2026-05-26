26日放送『オモウマい店』味のPRマン_あさりカレー店主（C）中京テレビ

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　きょう26日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜　後7：00〜)に、「赤字サービス集中砲火！味のPRマン」が登場する。

【オモウマ写真】“赤字確定サービス”食事処のあさりカレー

　千葉市の「御食事処 和舎門」。怪しげな店構えながら、こだわりすぎる料理と赤字確定のサービスで話題を呼んだ店に2度目の密着。初回放送の翌日、取材スタッフがお店に向かうと、「今日はカレーがない」と店主が困惑した様子。実は放送直後から客が店に殺到し、なんと2升（20合）分のお米も切れてしまったという。

　この日も開店から行列が途切れることなく、アクシデントが続出。「倉庫」と呼ぶ近所のコンビニにダッシュせざるを得ない事態に…。さらに放送週の土日には、東京や栃木からも客が訪れ大行列に。放送前と比較して「天と地」と語る売り上げは果たして何倍に（!?）。

　このほか、「味を伝えたガール 三世代中華の広報少女」が登場する。