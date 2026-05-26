破格の値段で売られていたわんこの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で187万8000回再生を突破し、「運命的な出会い」「表情が変わった」「愛されるって大切だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『1万円で売れ残っていた犬』を飼った結果→寂しげな顔をしていて…涙あふれる『表情の違い』】

1万円で売れ残った犬

TikTokアカウント「x_kotettik_x」の投稿主さんは、『こてつ』くんというわんこと暮らしています。今回紹介したのは、こてつくんとの出会いのエピソードです。

投稿主さんがこてつくんと出会ったのは、ペットショップでした。そこにいたこてつくんは、なかなか新しい家族が見つからず、値段がどんどん下がっていたそうです。そしてついには、1万円という破格の価格に。

投稿主さんはそんなこてつくんを見て、強く運命を感じたのだとか。家族みんなで相談した末、迎え入れることを決意しました。しかし、家へやって来たばかりのこてつくんは、どこか不安そうで寂しげな表情を浮かべていたといいます。

みるみる表情が豊かに…

それでも、家族と過ごすうちに、こてつくんは少しずつ心を開いていきました。いたずらをしたり、おもちゃで夢中になって遊んだり、毎日を全力で楽しむように。最初は遠慮がちだった表情も、次第に明るく変わっていったそうです。

特に、家族を見上げながら見せる笑顔はとても晴れやかで、「本当に同じ子？」と思うほどだったとか。安心できる場所を見つけたことで、こてつくんの表情そのものが大きく変化していったのでした。

出会ってくれてありがとう

さらにトリミングへ行くと、こてつくんはますます可愛らしい姿に変身したといいます。ふわふわになった見た目だけでなく、その表情もキラキラと輝き、かつて売れ残っていた犬とは思えないほど幸せそう…。

こてつくんは寂しがり屋で甘えん坊な性格で、今では家族みんなを笑顔にする大切な存在に。そんな姿を見るたび、投稿主さんは「うちに来てくれてありがとう」と感謝しているのだとか。たくさんの愛情を受け取ったこてつくんは、今、幸せいっぱいの毎日を過ごしています。

この投稿には「飼い主さんに出会うまで待ってたんだね」「愛情たっぷり育っていてとても幸せそう」「見ているとこっちも幸せになれます」などの温かなコメントが寄せられています。

こてつくんとの穏やかな日常はTikTokアカウント「x_kotettik_x」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「x_kotettik_x」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。