生後3ヶ月で、初めてピアノの音を聞いたポメラニアンのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で55万4000回再生を突破し、「音に集中してる」「かわいすぎ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：生まれて初めて『ピアノの音』を聞いた子犬→首を思いっきりかしげて…犬生1週目すぎる『愛おしい反応』】

初めて聞く音に、「？」がいっぱい

TikTokアカウント「umaimonkuitai」に投稿されたのは、生まれて初めてピアノの音を聞いた、当時生後3ヶ月のポメラニアン「うる」くんのお姿。うるくんはこの時、お迎えされて2週間ほどだったのだそう。

美しいピアノのメロディーが響き始めると、限界まで首をかしげて音を聞こうとしているうるくん。それまで聞いたことのなかったピアノの音に、頭が「？」でいっぱいになっているようです。

愛らしさ満点のお姿

うるくんはいろんな方向に首をかしげながら、「この音なぁに？」と一生懸命に音を聞いています。ピュアすぎるうるくんの反応を見ていると、思わずキュンとさせられてしまいます。

ケージの中にちょこんっと座って、戸惑いながらも精一杯ピアノの音を聞いているうるくんの姿は、愛らしさ満点。成長した現在でも、うるくんは初めてのものには興味津々なんだそう。

必死で首をかしげてる

赤ちゃんの頃は主にクラシック音楽を聞かせていましたが、時がたち、クラシック音楽では首をかしげなくなったうるくん。3歳になり初めてヒップホップを聞かせてみたところ、頑張って首をかしげていたんだとか。

聞いたことのない音に、必死に耳を澄ましているうるくん。その純粋で愛嬌たっぷりの姿に、たくさんの人がときめいてしまったのでした。

投稿には「音に集中してる」「かわいすぎ！」「首とれちゃうよｗ」「ピアノも上手い」「天使ですねー」「人生一周目すぎてかわいい」といったコメントが寄せられています。

うるくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「umaimonkuitai」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「umaimonkuitai」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。