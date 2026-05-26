福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市中央区）の生徒が死傷した部活動の遠征バス事故で、事故現場で見つかった現金３万３０００円入りの封筒について、バス会社「蒲原鉄道」（新潟県五泉市）の営業担当者が自身が用意したと説明していることが同社関係者への取材でわかった。

福島県警は、同社の捜索や社長らへの聞き取りを行い、有償の送迎を無許可で行う「白バス」行為に当たるか調べている。

同校は１０日に開いた２度目の記者会見で、事故現場にあった持ち主不明のカバンから現金３万３０００円の入った封筒が見つかったと明らかにした。

さらに、封筒には「手当」「ガソリン」などと書かれ、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕されたドライバーの名字も記載されていたと説明した。封筒は福島県警に提出したとしている。

同社関係者によると、営業担当者は現金３万３０００円について、いったん自身のポケットマネーから出したもので、ドライバーへの日当も含まれていたと説明している。

同社の記者会見での説明によると、営業担当者はレンタカー店でマイクロバスを手配し、ドライバーとして自身の「知人の知人」を同校に紹介した。同校によると、バス代は後日精算する予定だった。