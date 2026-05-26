◇ア・リーグ ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに再び1とした。

この日メジャー初昇格即「9番・二塁」で初スタメンした西田陸浮外野手（25）は、4回第2打席でメジャー初安打となる中前打をマークした一方で、2回2死一、二塁の守備で、ジャクソンの右前打をさばいて「レーザービーム」で二塁走者の本塁生還を阻んでアウトにした。

だが、送球する勢いで西田は左足のスパイクが脱げた。そのため「投げた直後に靴が脱げて、それで靴を探そうとしていて、顔を上げたらもう（走者が）アウトになっていた」と衝撃の告白をした。

初安打については「めっちゃうれしい。めっちゃ気持ちが楽になった」と声を弾ませた。記念球は「お父さんに渡す」と笑顔。さらに「ずっと緊張していました。初打席の三振のときにファンから（メジャー初昇格）“おめでとう”みたいな声をかけてもらって、それは力になった」と振り返った。

「レーザービーム」については背番号51とあり、イチロー氏をほうふつさせると報道陣からも問われたが、それには「やめてください。本当に勘弁してください」と謙そんしていた。