ミスヤンマガの山本杏、『週プレ』で魅せた10代ラストのつよつよビジュ！

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！

山本 杏が、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！

山本 杏 ©小塚毅之／集英社

【プロフィール】

山本 杏（やまもと・あん）

2006年5月16日生まれ 神奈川県出身

身長156cm 血液型＝O型

「ミスマガジン2024」ミスヤングマガジン受賞。主演のショートドラマ『星屑の約束』が配信中。ネスカフェ×ショートドラマ『一杯の物語』にレギュラー出演中。

公式Instagram【@anyamamoto0516】

公式X＆TikTok【＠yama_an0516】

今号の『週プレ』は、令和最強の文化財級ボディ・七瀬ななの表紙＆巻頭グラビア＆DVD、デビュー15周年・岸明日香の渾身のセクシーカット、韓国美女ゴルファー、アン・シネが8年ぶりに登場！ 共に60周年・週プレと笑点がタッグを組んだスペシャル企画も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】山本杏写真集「未完成のままで、」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 5月25日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】山本杏写真集「未完成のままで、」©小塚毅之／集英社

＜特集情報＞

日本列島ナフサショック！「包装クライシス」の切実すぎる現場に、ポテチに続く「白黒パッケージ」を大予測、 600人に緊急アンケート「過去のいじめを今断罪する」のはアリかナシか!? 『THE SECOND』王者・トットに、ドンデコルテのインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！