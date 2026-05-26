プロ野球のセ・パ交流戦が26日、各地で開幕。約1か月間にわたる熱戦が始まります。

昨季の交流戦は、ソフトバンクは12勝5敗1分で9度目の優勝を達成。打線では柳町達選手が18試合で27安打、打率.397、出塁率.474を記録するなど躍動。モイネロ投手が1試合18奪三振を記録するなど、3試合23イニングで防御率0.78と無双しました。

リーグ全体の対戦成績でも、セ・リーグの43勝に対し、パ・リーグが63勝と大きく上回り、3年連続でパ・リーグが交流戦勝ち越しでした。

さらに順位では、上位6球団をパ・リーグ勢が独占。交流戦での“上位独占”は2010年以来2度目の記録で、セ・リーグ6球団は貯金なしと屈辱を味わいました。

【昨季の順位】

ソフトバンク 12勝5敗1分

日本ハム 11勝7敗

オリックス 11勝7敗

西武 10勝8敗

ロッテ 10勝8敗

楽天 9勝8敗1分

広島 9勝9敗

阪神 8勝10敗

中日 8勝10敗

DeNA 7勝11敗

巨人 6勝11敗1分

ヤクルト 5勝12敗1分

セ6球団のリベンジは？

1年前の屈辱を晴らしたいセ・リーグは、昨季のリーグ王者・阪神が今季も首位で交流戦突入。佐藤輝明選手が打率.381、本塁打12、打点37など打撃三冠で無双しており、パ・リーグの投手陣に挑みます。

また昨季リーグ最下位から、現在首位阪神と0.5ゲーム差の2位につける好調ヤクルトに注目。6勝の山野太一投手、5勝の松本健吾投手、4勝の高梨裕稔投手の先発陣が軸となり、守護神キハダ投手はここまで17試合連続無失点でリーグトップ14セーブを記録。打線はスタメンのほとんどが20代の選手ですが、奮闘をみせています。

昨季の交流戦は5勝12敗1分で苦しみましたが、今季は池山隆寛新監督のもと台風の目となるのか。カード初戦はパ・リーグ首位の西武を本拠地に迎えます。

▽5月26日の対戦カードと予告先発投手

■巨人-ソフトバンク(東京ドーム)

則本昂大/大津亮介

■DeNA-オリックス(横浜スタジアム)

平良拳太郎/九里亜蓮

■阪神-日本ハム(甲子園球場)

西勇輝/伊藤大海

■ヤクルト-西武(神宮球場)

松本健吾/平良海馬

■中日-楽天(バンテリンドーム)

マラー/荘司康誠

■広島-ロッテ(マツダスタジアム)床田寛樹/ジャクソン