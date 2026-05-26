交流戦を前に行われた記者会見で握手するヤクルトの山野太一投手と西武の渡部聖弥選手(写真：時事)

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プロ野球のセ・パ交流戦が26日、各地で開幕。約1か月間にわたる熱戦が始まります。

昨季の交流戦は、ソフトバンクは12勝5敗1分で9度目の優勝を達成。打線では柳町達選手が18試合で27安打、打率.397、出塁率.474を記録するなど躍動。モイネロ投手が1試合18奪三振を記録するなど、3試合23イニングで防御率0.78と無双しました。

リーグ全体の対戦成績でも、セ・リーグの43勝に対し、パ・リーグが63勝と大きく上回り、3年連続でパ・リーグが交流戦勝ち越しでした。

さらに順位では、上位6球団をパ・リーグ勢が独占。交流戦での“上位独占”は2010年以来2度目の記録で、セ・リーグ6球団は貯金なしと屈辱を味わいました。

【昨季の順位】
ソフトバンク　12勝5敗1分
日本ハム　　　11勝7敗
オリックス　　11勝7敗
西武　　　　　10勝8敗
ロッテ　　　　10勝8敗
楽天　　　　　9勝8敗1分
広島　　　　　9勝9敗
阪神　　　　　8勝10敗
中日　　　　　8勝10敗
DeNA　　　　 7勝11敗
巨人　　　　　6勝11敗1分
ヤクルト　　　5勝12敗1分

セ6球団のリベンジは？

1年前の屈辱を晴らしたいセ・リーグは、昨季のリーグ王者・阪神が今季も首位で交流戦突入。佐藤輝明選手が打率.381、本塁打12、打点37など打撃三冠で無双しており、パ・リーグの投手陣に挑みます。

また昨季リーグ最下位から、現在首位阪神と0.5ゲーム差の2位につける好調ヤクルトに注目。6勝の山野太一投手、5勝の松本健吾投手、4勝の高梨裕稔投手の先発陣が軸となり、守護神キハダ投手はここまで17試合連続無失点でリーグトップ14セーブを記録。打線はスタメンのほとんどが20代の選手ですが、奮闘をみせています。

昨季の交流戦は5勝12敗1分で苦しみましたが、今季は池山隆寛新監督のもと台風の目となるのか。カード初戦はパ・リーグ首位の西武を本拠地に迎えます。

▽5月26日の対戦カードと予告先発投手
■巨人-ソフトバンク(東京ドーム)
則本昂大/大津亮介

■DeNA-オリックス(横浜スタジアム)
平良拳太郎/九里亜蓮

■阪神-日本ハム(甲子園球場)
西勇輝/伊藤大海

■ヤクルト-西武(神宮球場)
松本健吾/平良海馬

■中日-楽天(バンテリンドーム)
マラー/荘司康誠

■広島-ロッテ(マツダスタジアム)
床田寛樹/ジャクソン