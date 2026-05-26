きょうも晴れ間の出る所が多く、西日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。ただ、九州や四国には雨の範囲が広がりそうです。奄美は前線の影響で大気の状態が非常に不安定で、昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。

【奄美地方では非常に激しい雨も 土砂災害に警戒】

奄美付近に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、活発な雨雲がかかるでしょう。昼前にかけては1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所もありそうです。午前中は線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに警戒が必要です。

本州付近は晴れ間の出る所が多くなります。ただ、九州は雨が降りやすく、日中は四国にも雨の範囲が広がるでしょう。

【西日本を中心に真夏日】

日中の気温はきのうと同じくらいで、大阪で31℃、鳥取で33℃など西日本を中心に真夏日になる所もありそうです。北陸などの日本海側はきのうより高く、福井も31℃まで上がるでしょう。全国的に6月下旬から7月下旬並みで、西日本を中心にムシムシと感じられる所もありそうです。沖縄の八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されています。冷房を使うなどして熱中症に注意してください。

＜きょう26日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：24℃ 釧路：12℃

青森：20℃ 盛岡：25℃

仙台：24℃ 新潟：26℃

長野：28℃ 金沢：27℃

東京：27℃ 名古屋：27℃

大阪：31℃ 岡山：29℃

広島：29℃ 松江：31℃

高知：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：27℃ 那覇：30℃

【木曜日にかけて雨の範囲広がる 週末は真夏日地点続出へ】

あすは西日本を中心に雨となり、雨脚の強まる所もありそうです。木曜日は東日本や北日本にも雨雲が広がるでしょう。金曜日は天気が回復に向かい、東京も32℃まで上がる見込みです。週末は30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。熱中症に注意が必要です。