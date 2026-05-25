マルタン・マルジェラの参加、その訳は？　第1回「前橋芸術祭」の全容

前橋国際芸術祭実行委員会が、群馬・前橋市の中心市街地を舞台にしたアートイベント「第1回 前橋国際芸術祭2026」を開催する。期間は9月19日から12月20日まで。本日開催された記者発表会で、最新の参加アーティストやプログラムが公開され、今春話題を集めたマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）の日本初の大規模個展が同芸術祭に巡回することが発表された。

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「建築の街」を確立する再開発

芸術祭の第1回のテーマは「めぶく。Where good things grow.」。2016年に前橋市が策定したまちづくりヴィジョン「めぶく。」を起点に、民間主導で進められてきた都市再生のプロセスに呼応しながら、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描き出す。現代アートをはじめ、建築、音楽、詩、演劇、食など多様な領域の70組のアーティストを招聘し、地元・前橋のクリエイターと連携した20以上のプログラムを用意する。萩原朔太郎の生誕の地であり、生糸産業で発展した「水と緑と詩のまち」である前橋の風土や歴史、日常に宿る物語に呼応した作品を発表するという。

前橋は多くの名建築が建ち並ぶ“建築の街”になりつつあることから、市立現代美術館「アーツ前橋」をメインに、建築家の藤本壮介が設計した「白井屋ホテル」、平田晃久が手掛けた「まえばしガレリア」などを展示会場に設定する。このほかホテル、ギャラリー、店舗、空きビルなど20ヶ所以上の施設と、アーケード商店街などの公共空間を横断して作品を展示。前橋市の中心地である千代田町周辺の半径約500メートルのエリアに位置する現代建築郡とアート作品を徒歩で巡ることができる。

会見では、芸術祭の会場である千代田町中心市街地において、藤本壮介と平田晃久の共同設計による再開発が計画されていることが発表された。現時点では、藤原徹平による立体庭園や山田紗子建築設計事務所による複合ビルの建設が進んでいる。2年に1度ビエンナーレ形式で実施していく同芸術祭では、回を重ねるたびに新しい建築が展示会場として追加されていき、街が育つ様子と並走していくという。

マルジェラ展の仕掛け人は高崎に 巡回の理由

メイン会場であるアーツ前橋・まえばしガレリアには、今春、東京・九段ハウス、京都のタカ・イシイギャラリーの2会場を巡回してきたマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）の日本初の大規模個展が巡回する。

同芸術祭のプログラムディレクターである東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻准教授・アーツ前橋チーフキュレーター 宮本武典は、キュレーションの方針を「ディレクターが枠組みを決め切ってしまうのではなく、前橋にいるさまざまなキーパーソンとともに自然に“芽吹いて”いるものを起点に発想した」と説明した。

“前橋のキーパーソン”のひとりである群馬県高崎市の現代美術を中心に扱うギャラリー「rin art association」のディレクターで「まえばしガレリア」にも参画している原田崇人が、マルタン時代の「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」のコレクターであり、東京・京都での展覧会を誘致した仕掛け人でもあることから、展覧会計画当初から前橋芸術祭への巡回は計画されていた。宮本は、「生糸の街として栄えた前橋においてファッションは重要な要素として力を入れていきたいと考えており、ファッション業界に大きな影響力を持つマルタンさんにご参加いただくことになった」とコメント。マルジェラ本人も前橋を訪れて参加を決定したという。

前橋芸術祭でのプログラムでは、同展のキーワードのひとつである「旅」や「移動」をテーマに、単なる巡回展としてではなく、前橋の会場に合わせた展示空間をマルタン自らが再構成する。コラージュ、絵画、ドローイング、大型彫刻、アッサンブラージュ、映像作品などを展示し、まだ詳細は決定していないが、東京・京都の2会場で披露していない初公開の作品が発表される可能性もあるという。

なお、同芸術祭の実行委員長兼総合プロデューサーである田中仁氏はジンズホールディングスの田中仁 代表取締役会長 CEO／一般財団法人 田中仁財団の代表理事であり、ジンズホールディングスは九段ハウスでのマルジェラ展に協賛していた。

このほかファッション領域からは、2024年にアーツ前橋で大規模個展を開催した「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」デザイナー 山縣良和も参加する。同氏は、過去の前橋での個展の延長線上にある新作の発表を計画。以前の展覧会の際には生後間もなかった自身の子が、最近はぬいぐるみなどを並べた「行列づくり」に熱心している姿から着想を得て、「行列」と人が熱狂するファッションのトレンド・流行のイメージを掛け合わせた作品を発表するという。マルタンの参加について山縣は「私たちの世代からすると、マルジェラは“レジェンド・オブ・レジェンド”。ご一緒できることを光栄に思います」とコメントした。

和田彩花によるワークショップも

9月19日から21日までの3日間は、廃ビル「ハウゼビル」でオープニングライブを開催。クリエイティブディレクターの田所淳、アーティスト 小野田賢三、「音園／OtoZono」の細島マサによる共同プロデュースで、ソニック・ユース（Sonic Youth）の元メンバーとしても知られるジム・オルーク（Jim O’Rourke）、カール・ストーン（Carl Stone）、クリストフ・シャルル（Christophe Charles）などの世界的なミュージシャンが集結する。同会場では、蜷川実花も作品を発表する。

新たに発表された参加アーティストとしては、無加工の木材や建築廃材を用いたインスタレーション作品で知られるアーティストの川俣正が住民参加型のプロジェクトを実施。世界128ケ国以上を訪れた美食評論家の浜田岳文は、身近なものでありながらアートとして認識されてこなかった「食」をアートとして捉える新たな食体験を提案。世界的に高い評価を受けるシェフ ラスムス・ムンク（Rasmus Munk）や郄田裕介らによるポップアップレストランや展示を発表する。

芸術祭の公式アンバサダーである元「アンジュルム」の和田彩花は、11月8日に自身が結成したオルタナティブロックバンドLOLOETと群馬大学附属中学校の生徒たちと共にワークショップ型の即興路上ライブをアーケード商店街で開催する。同氏はアイドルグループを卒業後、アーティスト活動の傍ら、美術やフェミニズムに関する発信を行ってきた。「美術に関わる場所はこれまで東京が中心で、地元である群馬県で美術と触れる時間はとても少なかった。前橋で国際的な芸術祭が開催されることが嬉しい。アート体験ができることを嬉しく思う」と話した。

このほか、世界各国の紙づくりをリサーチし、手漉き和紙を素材にテキスタイルや衣類、彫刻を制作している日系カナダ人アーティスト アレクサ・クミコ・ハタナカによる新作展示、演劇作家の藤田貴大が主宰するカンパニー「マームとジプシー」のリーディングライブなども行う。

田中仁会長は「人口減少の時代において、地方都市には“選ばれる”必要がある。行ってみたい、関わりたい、可能性を感じる、と思ってもらうためのきっかけを作る力がアートにはあると考えている」と説明。前橋市の後援も受けつつ、民間主導で企画している点が特徴だとし、協賛企業によるふるさと納税やローカルサポーター制度を設けることで、地域住民や地元企業と共に芸術祭を育てていくという。

同芸術祭のチケットは5月26日正午にチケット販売サイトのアートスティッカー、JREモールチケットで販売を開始する。後日販路の追加も予定しており、旅行会社と連動したツアープログラムも計画しているという。

◾️第1回 前橋国際芸術祭2026

期間：2026年9月19日（土）〜12月20日（日）

公式サイト