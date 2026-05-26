5月30日（土）よる9時 第8話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

第8話に、松下由樹がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキの母親・かおり役を演じる。

第8話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/

■松下由樹 コメント

町田啓太さんの母親役は今回で2度目になります。町田さんご本人の優しさや物腰の柔らかさが、そのまま役柄になっている印象で、温かみのある素敵なドラマへの参加に嬉しく思いました。

今回演じて感じたのは、タツキが子どもの頃、母親として普通にちゃんとした人生を歩めるようにとごく当たり前に思ってしまう価値観が、タツキには窮屈さを与え、子どもの本心に気付くことのできない難しさ、子どもの柔らかい心を大事にする難しさを感じました。

舞台となるフリースクールは、ありのままの自分でいられる子どもたちの成長に毎話ハッとさせられます。第8話はタツキの幼少の頃が描かれます。ぜひご覧ください！

TVerでは第1〜3話と最新話を無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

Huluでは全話とオリジナルストーリーを配信：https://www.hulu.jp/tatsuki-too-kind-for-school/