サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて25日に始動。5度目の大舞台に挑む長友佑都選手が「いいところも悪いところも伝えていきたい。ピッチで練習から雰囲気を作って背中で見せていきたい」とベテランとしての役割も強調しました。

練習を終えた現在の心境について、「いよいよ始まったという感じ。カタールから3年半くらいこの日のためにすべてをかけてやってきた」とコメント。合宿初日の雰囲気については、「1日目から最高でしょ、僕いるんで」と笑顔を見せつつ、「最高の雰囲気で1日目やれた」と充実感を語りました。

また、31日アイスランド戦のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手との再会にも触れ、「お互いしぶといなと。まだいるのかと」と笑いを交えながら話します。「ここに来ると10歳くらい若返る。細胞が若返っているのが分かる」と笑顔。吉田選手とも「若返るわ」と話したことを明かしました。

大会に向けては、「優勝しか考えていない。優勝を目指して全身全霊をかけて戦うだけ」と宣言。怪我で離脱した選手たちへも言及し、「残念という言葉しかない。優勝して最高の代表を継承したい。帰ってきて日の丸を背負ったときに最高の景色を残したい」と仲間への思いも語っていました。