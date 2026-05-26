俳優の賀来賢人（36）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。俳優の古田新太（60）、池田成志（63）からの金言を明かした。

キャリアの初期は舞台出演が中心だったという賀来。演目は喜劇が多く、古田や池田との共演が多かったという。しかし、当時は「僕だけスベるっていう現象が…」と観客の反応を得られず苦悩していたという。

これに有田哲平から「笑いを取りに行ってスベってるの?」と問われると、賀来は「はい。全力で」と即答。自身だけがウケない状況に悩んでいた際、古田と池田から「一回観客の笑いを一間待って、その後にもう一間ためてからセリフ言ってごらん」と具体的なアドバイスを授けられた。

この2人から助言された「間」を実践すると客席から笑いが起こった。賀来は「カッコいい!何この魔法みたいな助言…」と感激し「そこから教えを乞うようになった。毎公演」と振り返った。助言を求め続けた結果、「毎公演自分がウケるポイントが増えてって」と、舞台やコメディーの楽しさを知る原点になったと語った。