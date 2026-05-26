スキー高梨沙羅、自宅の悩み告白 初対面さんまの解決策が強引すぎる？ 今夜の『さんま御殿』
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「住まいのトラブル110番」。高梨沙羅、岡田結実、松本薫、柳原可奈子、ケンドーコバヤシらが住まいに関する悩みを告白する。
【写真】『さんま御殿』初登場！ 帰国時の悩みを明かす高梨沙羅
今回は、ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した高梨沙羅がさんまと初対面。高梨は現在スロベニアに拠点を置いているため、日本にいるのは2ヵ月くらいとのこと。日本を発つ際には必ず大掃除をするものの、2〜3ヵ月後に帰ってくると必ず汚れている場所があるため、「掃除から始めて、掃除に終わり、毎日掃除」「結構ストレス」と明かす。そんな高梨にさんまとヒロミは「掃除してあげる」「住んであげる」とノリノリで提案。さらに収納王子コジマジックは出かける前のある工夫で汚れが軽減する掃除テクニックが伝授するも、さんまとヒロミからはクレームが…。
昨年結婚したケンドーコバヤシは「元々僕が持っていたものが消えていってる」と落胆。多趣味で知られるケンコバはさまざまなコレクションを買ってしまうため、“気が強い”妻からの「これ以上増えたら…」という忠告に困っているという。緑豊かな場所に住んでいる松本薫は、バルコニーで突如始まった動物たちの激しすぎるケンカエピソードを披露。
今年2月に第1子を出産した岡田結実は、家族が増えたことで「夫に相談せず買っちゃったから怒っちゃって」と、購入したラックの写真を公開。さらに、「常に喉がカラカラになる」という謎の収納トラブルに出演者たちは唖然となる。
柳原可奈子は、ゴミ出しのためパジャマで外に出た際、2歳の娘が誤ってドアのカギを閉めてしまい、家に入れなくなったことが。近所の人がカギの専門業者を呼んでくれたものの、ある理由からドアを開けることができなかったそう。さらに、柳原を不憫に思った近所の子どもたちの行動に、さんまは思わず笑ってしまう。
岡田や柳原らの夫婦の間での住まいのトラブルエピソードに、手越は「（結婚）したいと思わないですね。これだけ不満が出るわけじゃないですか」とコメント。同じく独身のRyu.は蛇を飼っているため、“蛇が大丈夫な人”が恋人の条件と告白。そこで、岡田が、蛇を飼っている人を紹介しようとするも「恋愛禁止かもしれないですよね」と心配。すると手越がT.N.Tの方針について前代未聞の宣言をし、スタジオ中が爆笑に包まれる。
このほか、“裸族”王林のゆずれないこだわりや、収納完璧な家を建てたコジマジックのまさかの盲点などが明らかに。
『踊る！さんま御殿!!』「住まいのトラブル110番」は、日本テレビ系にて5月26日20時放送。
【写真】『さんま御殿』初登場！ 帰国時の悩みを明かす高梨沙羅
今回は、ノルディックスキー・ジャンプ女子で、ミラノ・コルティナ五輪混合団体・銅メダルを獲得した高梨沙羅がさんまと初対面。高梨は現在スロベニアに拠点を置いているため、日本にいるのは2ヵ月くらいとのこと。日本を発つ際には必ず大掃除をするものの、2〜3ヵ月後に帰ってくると必ず汚れている場所があるため、「掃除から始めて、掃除に終わり、毎日掃除」「結構ストレス」と明かす。そんな高梨にさんまとヒロミは「掃除してあげる」「住んであげる」とノリノリで提案。さらに収納王子コジマジックは出かける前のある工夫で汚れが軽減する掃除テクニックが伝授するも、さんまとヒロミからはクレームが…。
今年2月に第1子を出産した岡田結実は、家族が増えたことで「夫に相談せず買っちゃったから怒っちゃって」と、購入したラックの写真を公開。さらに、「常に喉がカラカラになる」という謎の収納トラブルに出演者たちは唖然となる。
柳原可奈子は、ゴミ出しのためパジャマで外に出た際、2歳の娘が誤ってドアのカギを閉めてしまい、家に入れなくなったことが。近所の人がカギの専門業者を呼んでくれたものの、ある理由からドアを開けることができなかったそう。さらに、柳原を不憫に思った近所の子どもたちの行動に、さんまは思わず笑ってしまう。
岡田や柳原らの夫婦の間での住まいのトラブルエピソードに、手越は「（結婚）したいと思わないですね。これだけ不満が出るわけじゃないですか」とコメント。同じく独身のRyu.は蛇を飼っているため、“蛇が大丈夫な人”が恋人の条件と告白。そこで、岡田が、蛇を飼っている人を紹介しようとするも「恋愛禁止かもしれないですよね」と心配。すると手越がT.N.Tの方針について前代未聞の宣言をし、スタジオ中が爆笑に包まれる。
このほか、“裸族”王林のゆずれないこだわりや、収納完璧な家を建てたコジマジックのまさかの盲点などが明らかに。
『踊る！さんま御殿!!』「住まいのトラブル110番」は、日本テレビ系にて5月26日20時放送。