倉科カナ、ドレス姿に絶賛の声「めっちゃ綺麗」「美しい」
女優の倉科カナが25日、インスタグラムを更新。24日行われた「第87回オークス」でプレゼンターを務めたことを報告し、ドレス姿を公開した。
【写真】倉科カナの美しいドレス姿をもっと見る
倉科は「思い出の写真と共に」と切り出し、「JRA第87回オークスで プレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と振り返った。
続けて「今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます」と祝福。「歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」とつづり、「素敵な衣装も着させて頂きました」とドレス姿を披露した。
ファンからは「ドレスが決まってますね」「めっちゃ綺麗です」「美しい」「素敵です」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）
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倉科は「思い出の写真と共に」と切り出し、「JRA第87回オークスで プレゼンターを務めさせて頂きました」と報告。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と振り返った。
ファンからは「ドレスが決まってますね」「めっちゃ綺麗です」「美しい」「素敵です」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「倉科カナ」インスタグラム（＠kanakurashina_official）