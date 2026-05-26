元NHKアナ・中川安奈、美脚あらわミニスカートのゴルフコーデに反響
フリーアナウンサーの中川安奈が25日にInstagramを更新し、人生初のゴルフコンペに参加したことを報告。キュートなゴルフウェア姿にファンから歓声があがった。
【別カット】かわいいゴルフコーデの中川安奈、珠界レジェンドや元サッカー日本代表らともパシャリ！
中川は「人生初のゴルフコンペ デビューしました」「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...」と報告。ラウンドは元福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した内川聖一と一緒だったようで、2ショットも公開しているほか、元サッカー日本代表の松井大輔や石川直宏とのショットも公開している。
ノースリーブにミニスカートという中川の出で立ちに対して、コメント欄には「ゴルフウェア似合ってるよ」「めちゃくちゃ綺麗」「ウェア姿が似合っていて美脚が素敵です」「ゴルフ の女神？」といった反響が寄せられている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】かわいいゴルフコーデの中川安奈、珠界レジェンドや元サッカー日本代表らともパシャリ！
中川は「人生初のゴルフコンペ デビューしました」「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...」と報告。ラウンドは元福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した内川聖一と一緒だったようで、2ショットも公開しているほか、元サッカー日本代表の松井大輔や石川直宏とのショットも公開している。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）