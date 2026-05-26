元人気グラドル45歳、1歳の我が子とプール遊び！ 水着姿にファン感動
タレントの原史奈が25日、自身のInstagramを更新し、1歳になる我が子とプールを楽しむ姿を公開し、ファンを和ませている。
【写真】45歳に見えない！ 原史奈の近影
原は1981年5月22日生まれの45歳。1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、グラビアアイドルとしてデビュー。その美ぼうと抜群のスタイルを武器に雑誌グラビアで活躍するかたわら、バラエティや演技の方面でも活動していた。私生活では2007年3月にスポーツジャーナリストの中西哲生と結婚するも、2014年1月1日に離婚を発表。その後、2015年7月に一般男性と再婚したことを明かし、2024年12月には第1子を出産している。
そんな原は「久しぶりにベビちゃんとプール」と報告。「約1年ぶりのプール気持ち良かったみたいでプカプカ浮きながら 最後はウトウトしていました」とかわいらしい我が子の様子を明かし「楽しかったね また行こうねー」と呼びかけている。
公開している写真では、ピンクの水着を着用した原が、大切そうに我が子を抱きかかえており、赤ちゃんは首から上が浮き輪にはまった状態で、サングラスをかけておすまし。ほほ笑ましい母子のショットにコメント欄には「気持ちよさそう」「楽しそうですね」といったコメントのほか、かつてグラビアを席巻した原の水着姿だけに「原史奈ちゃんの水着姿をまた見れるとは…」「原史奈さんの水着は久しぶりですね！」といったコメントも寄せられている。
引用：「原史奈」Instagram（＠fuminahara）
【写真】45歳に見えない！ 原史奈の近影
原は1981年5月22日生まれの45歳。1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、グラビアアイドルとしてデビュー。その美ぼうと抜群のスタイルを武器に雑誌グラビアで活躍するかたわら、バラエティや演技の方面でも活動していた。私生活では2007年3月にスポーツジャーナリストの中西哲生と結婚するも、2014年1月1日に離婚を発表。その後、2015年7月に一般男性と再婚したことを明かし、2024年12月には第1子を出産している。
公開している写真では、ピンクの水着を着用した原が、大切そうに我が子を抱きかかえており、赤ちゃんは首から上が浮き輪にはまった状態で、サングラスをかけておすまし。ほほ笑ましい母子のショットにコメント欄には「気持ちよさそう」「楽しそうですね」といったコメントのほか、かつてグラビアを席巻した原の水着姿だけに「原史奈ちゃんの水着姿をまた見れるとは…」「原史奈さんの水着は久しぶりですね！」といったコメントも寄せられている。
引用：「原史奈」Instagram（＠fuminahara）