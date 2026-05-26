『銀河の一票』ぶつかりおじさん登場→想定外の事態へ！ネット衝撃「まさか」「ガチの事件」
黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第6話が25日に放送され、“ぶつかりおじさん”が登場し衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「うわ…」「まさか」「ガチの事件でやばい」といった声が集まった。
【写真】茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）の“SNS戦略”がまさかの事態に！『銀河の一票』第6話場面カット
都知事選の告示日まであと一か月を切った。茉莉（黒木）とあかり（野呂佳代）は元西多摩市長の蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えて「チームあかり」を本格始動。あかりの出馬表明を告示日の一週間前と決める。
あかりの知名度を上げたい茉莉は、世間の注目を集めるために、暴露系YouTuberの透（渡邊圭祐）に協力を依頼。透が“仕込み”を用意した“退治系動画”の配信を提案すると、茉莉とあかりは“毒を食らわば皿まで”と了承。主に女性を標的としてすれ違いざまにわざと体当たりする男性“ぶつかりおじさん”を仕込んで、あかりに説教させるという動画を計画する。
動画配信当日。現場には予定時刻より少し早くぶつかりおじさんが登場。男はあかり以外の女性に次々ぶつかるという予定にない動きを見せる。あかりが止めようと声をかけると、男は乱暴に彼女を突き飛ばし、ナイフを突きつけた…。
“仕込み”ではない男が現場に登場し、持っていたナイフで、止めに入った透の太ももを刺すという衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「うわうわうわ…」「まさかのリアル凶行犯」「ガチの事件でやばい」「マジのぶつかりおじ…と思ったら通り魔?!」などの反響が続出。
その後、あかりはナイフで透を刺した男に対して「あっ！ねえ、抜かないで！」と訴える。しかし男がナイフを抜くと、あかりは透に駆け寄って上着を脱ぎ止血を始める。さらにあかりは男の前で「都知事になるの！」と宣言し、凶行に及んだ彼にも寄り添おうとする…。
あかりが手際よく止血する姿に視聴者からは「もしかして元医療関係者？」「看護師とか？」といった投稿が集まり、一方で“都知事になる”という宣言には「都知事になるって言って良かったんだっけ？？」「立候補するとは言ってないから、セーフだな!?」などの声が寄せられていた。
【写真】茉莉（黒木華）とあかり（野呂佳代）の“SNS戦略”がまさかの事態に！『銀河の一票』第6話場面カット
都知事選の告示日まであと一か月を切った。茉莉（黒木）とあかり（野呂佳代）は元西多摩市長の蛍（シシド・カフカ）を仲間に迎えて「チームあかり」を本格始動。あかりの出馬表明を告示日の一週間前と決める。
動画配信当日。現場には予定時刻より少し早くぶつかりおじさんが登場。男はあかり以外の女性に次々ぶつかるという予定にない動きを見せる。あかりが止めようと声をかけると、男は乱暴に彼女を突き飛ばし、ナイフを突きつけた…。
“仕込み”ではない男が現場に登場し、持っていたナイフで、止めに入った透の太ももを刺すという衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「うわうわうわ…」「まさかのリアル凶行犯」「ガチの事件でやばい」「マジのぶつかりおじ…と思ったら通り魔?!」などの反響が続出。
その後、あかりはナイフで透を刺した男に対して「あっ！ねえ、抜かないで！」と訴える。しかし男がナイフを抜くと、あかりは透に駆け寄って上着を脱ぎ止血を始める。さらにあかりは男の前で「都知事になるの！」と宣言し、凶行に及んだ彼にも寄り添おうとする…。
あかりが手際よく止血する姿に視聴者からは「もしかして元医療関係者？」「看護師とか？」といった投稿が集まり、一方で“都知事になる”という宣言には「都知事になるって言って良かったんだっけ？？」「立候補するとは言ってないから、セーフだな!?」などの声が寄せられていた。