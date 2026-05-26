現在、国内配信サービスで、会員数1000万人を超える王者Netflixに対抗するのが、国内シェア2位につけるU-NEXT。同社を率いる、U-NEXT HOLDINGSで代表取締役社長CEOをつとめる宇野康秀氏が、起業家としての人生を振り返った。

【画像】宇野康秀氏の父親は旧・USENの創業者。720万本の電柱に、自社ケーブルを無断設置した逸話が伝わる

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「何回でも刑務所行ったるわ！」

私はよく、創業社長と勘違いされますが、1989年にインテリジェンス（現・パーソルキャリア）を起業した後、1998年に父から大阪有線放送社（旧・USEN）を継いだので、2代目の社長になります。



U-NEXT HOLDINGS代表取締役社長CEOの宇野康秀氏 Ⓒ文藝春秋

1961年に創業した大阪有線放送社は、私が継いだ時には全国に700カ所の事業所があり、60万件の利用があった一方で、720万本もの電柱に無断で自社ケーブルを設置して有線放送の事業を行っていました。その長さは、地球3周分とも言われます。

コンプライアンス上は大問題ですし、法的にもグレーです。事実、父は逮捕されて刑務所に入ったこともあります。ただ、法律を前にしても、自分の信念にまったくブレがない人でした。お客さんが有線放送のサービスを喜んで、迷惑をかけているわけでもないのに、それが間違っていると言われるならば、法律を改正すべき、そう公言して憚らなかった。

今も心に残っているシーンがあります。1995年、村井純さんの『インターネット』（岩波新書）が発売されて、とても話題になっていました。正月に帰省したら、父もこの本を読んでいて、「これは凄いで、世の中が変わる。有線でこれやるわ」と言い始めたのです。

兄は「まあまあ」となだめつつ、「インターネットをやるには通信事業許可が必要だけど、有線自体が許認可を得られていないので、免許は取れないし、また電柱でやったら刑務所行きだよ」と説明しました。

すると、父が「世の中が良くなるんだったら、何回でも刑務所行ったるわ！」と一喝したのです。横で聞いていて、リスクは承知のうえで、多少の犠牲を払ってでも、世の中に喜ばれるサービスを届けるんだ、という父の考え方に、「格好いいな」と思いましたね。刑務所には絶対に行きたくないですが（笑）。私は多少なりとも影響を受けています。儲けは二の次で、事業が社会の役に立つこと、必要とされることこそが、私の経営者としての信念ですから。

「GyaO」が今に繋がった

もともと継ぐつもりのなかった、大阪有線を継いだのも、誰も引き継がなければ、多くの人にとてつもない迷惑がかかると考えた一方で、地球3周分のケーブルというインフラに将来性を感じたからです。インターネット高速化の時代になれば、映像配信の波が必ず来るわけですから、その手始めに、父が遺した先ほどの電柱問題をなんとか正常化にこぎつけて、世界に先駆けて、光ファイバーの整備を始めました。

最初に今でいうサブスクの有料モデルで動画配信サービスを始めたのが、2004年、楽天（現・楽天グループ）と共同出資で設立した「ShowTime」。ただ作品数も少なく、インターネット環境もまだ映像視聴に堪えうるものではなかったため、残念ながら登録者数は伸び悩みました。

そこで発想を転換し、ネットでの視聴体験を重ねてもらうために、2005年に始めたのが、無料で映像コンテンツを観ることのできる「GyaO」でした。利用者は1年2カ月という短期間で1000万人まで達しましたが、同時に映画会社やテレビ局といったコンテンツホルダーからは、少なからず警戒されました。当時のインターネットはまだ信頼を得られておらず、コンテンツを提供したら、全て違法コピーされてしまうとさえ思われ、あたかも自分たちの領土を荒らす黒船のようなイメージでも捉えられていました。

彼らと地道に対話を重ね、敵対するのではなく、むしろ共存できるという意識を醸成できたことは、今に大きく繋がっています。私はよく「早すぎる」とも言われるのですが（笑）、「GyaO」がなかったら、現在の映像配信の景色は、まったく違うものになっていただろうな、という自負はあります。ただ、今も悔いが残るのは、順調に事業を拡大していた先にある、大きな落とし穴に気づけなかったことです。

※宇野康秀さんが陥った窮地とは？約7000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（宇野康秀「大型スポーツイベントの独占はしない」）。

（宇野 康秀／文藝春秋 2026年6月号）