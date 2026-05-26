11月の中間選挙を前にして、トランプ大統領の後継者が誰になるのかに注目が集まっている。いま急浮上しているのが、マルコ・ルビオ国務長官だ。なぜルビオなのか、前駐米大使の冨田浩司氏が分析する。

【画像】微妙な距離感のルビオ氏とバンス氏

◆◆◆

キューバン・ロビーの申し子

米国政治について少しでも知識がある人にとって、ルビオにはどことなく頼りない印象がつきまとう。



ルビオ国務長官 ⒸAFP＝時事

例えば、2013年、オバマ大統領の一般教書演説に対する反論演説に起用された際、緊張のあまりか、全国ネットのカメラの前でペットボトルから水を飲むという失態を犯すと、ルビオの「ウォーターゲート」として記憶されることとなる。2016年の大統領選挙に向けた共和党内の指名争いでは、テレビ討論会において当時はまだ政治の素人であったトランプから「マルコ坊や（リトル・マルコ）」と揶揄され、すっかり貫禄負けしてしまう。

だが、こうした印象に引きずられ、ルビオの政治家としての芯の強さを過小評価することは間違いだ。

1971年にキューバ移民の父母の下に生まれたルビオは、ロー・スクールを卒業して2年後には、地元の市政委員会選挙に立候補し、当選しているので、政界入りは早かった。家庭は決して裕福ではなく、政治家としては地盤、看板、カバンのすべてを欠いたスタートであった。

それだけにその後の彼の躍進には目覚ましいものがある。2000年に州下院議員に転身すると、その年のうちに議会共和党の院内総務に抜擢され、2006年には州下院議長に就任、2010年には39歳の若さで連邦上院議員選挙で当選する。

特筆すべきは、ルビオの栄達が、キューバからの移民社会が形成する極めて特殊な政治環境の中で達成されたことだ。「キューバン・ロビー」は、民族的な政治グループとしては、ユダヤ・ロビーと並んで米国で最も有力なものの一つだ。そのお膝元である南フロリダの政治は、移民社会の顔役が牛耳る「マシーン」に支配されてきた。

実は、ルビオの両親はキューバ革命前の「移住者」で、革命後の「難民」ではない。後年ワシントン・ポスト紙で暴露されるまで、ルビオは両親が革命政権の圧政を逃れ、自由を求めて米国に渡ったという、印象操作を行っていたのであるが、こうした点に気を遣わざるを得なかったのも、南フロリダ特有の政治風土のためだ。

逆に言えば、ルビオがこうした難しい政治環境を生き抜き、「キューバン・ロビー」の申し子として成り上がったことは、彼の政治的感覚の鋭さと野心の逞しさを端的に示している。

大統領選の挫折

そうしたルビオにとってトランプ登場以降の共和党の変化は大きな試練であった。

ルビオは、2010年の上院選挙こそ、ティー・パーティーの支援を得たものの、もともとは共和党主流派に近い政治的立場をとっていた。特に、外交面では、上院における「安保タカ派」の指導者としての地位を確立し、強硬な対中姿勢のおかげで、2020年に中国政府から入国禁止措置を受けたことはよく知られている。

2016年、大統領選挙に出馬した際、ルビオが提起した外交方針は、敵対国家への厳しい姿勢、自由貿易の擁護、普遍的価値の重視、の3本柱で構成されており、孤立主義への傾斜を深めるポピュリストの主張とは一線を画している。内政面では、すべての国民のための経済的機会を回復することを強調する一方、移民問題では非正規移民に対して市民権獲得の道を開くことを容認するなど、トランプ主義の方向性とはかけ離れた立場にあった。

2016年の予備選では、当初ルビオはトランプを泡沫候補として相手にしない姿勢で臨んでいたが、トランプのモメンタムが増大するにつれて対決姿勢を強め、最後は「詐欺師」、「嘘つき」となじり合う泥仕合に発展した。しかし、「ストリート・ファイト」にかけてはトランプの方が一枚も二枚も上手で、前述のように子ども扱いされたルビオは結局予備選からの撤退を余儀なくされる。

8年前の敗北から国務長官に就任するまでの間に、ルビオの政治的立場はゆっくりと弧を描きながらトランプのそれに接近していく。ルビオの戦略は、「安保タカ派」としてのアイデンティティーを守りながら、トランプによる共和党に対する支配力強化の動きにはあえて抗わず、政局の流れを見極めるという、待ちの姿勢にあった。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（冨田浩司「逆襲のルビオ マルコ坊やは家康になれるか」）。

（冨田 浩司／文藝春秋 2026年6月号）