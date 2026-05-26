ヒルトン名古屋は、「トロピカルサマーランチ＆ディナービュッフェ」を5月15日から9月13日まで開催している。

南国リゾートをテーマに、総料理長が沖縄、韓国、インドネシアなどアジア各国と、ハワイやジャマイカなどの郷土料理を取り入れたメニューを構成する。沖縄そばやもずくスープ、バリ風ポークの串焼き、厚揚げと野菜のガドガドなどを通じて、各地の食文化を組み合わせた料理とスイーツを提供する。

ホットメニューでは、塊肉を焼き上げた厳選グリルビーフのカッティングを3種のソースで提供するほか、スイート＆スパイシースチームチキン、バリ風ポークの串焼き、ベトナム風焼き魚サテトムライムソース、エスコヴィッチ・フィッシュ、ジャークミートボールココナツカレーソースなどをそろえる。

コールドメニューではジャークチキンとマンゴーのサルサや、ココナッツアイランド風シーフードサラダを提供し、スイーツはメロンや白桃、マンゴーを使ったトロピカルスイーツと日替わりスイーツを7〜8種と、数種のアイスキャンディーを用意する。

さらに平日は沖縄そばや韓国風冷麺などの日替わり麺を提供するヌードルステーションや、パラックカレーやトロピカルフルーツカレーをそろえるカレーステーションを設け、土・日・祝日はハワイアンココナツシュリンプライムチリソースやプデチゲステーション、黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレーを加える。

会場は1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」。提供時間はランチが午前11時半から午後2時まで、ディナーが午後5時半から9時までで、料理提供は午後8時半まで。ディナーは90分制で土・日・祝日のディナーは午後5時半、6時、7時半開始の3部制とする。料金は、ランチが大人5,800円から、子ども（6〜12歳）2,900円から、ディナーが大人6,000円から、子ども3,000円からなど。いずれも税金・サービス料込。