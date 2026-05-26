和製大砲がバレル率1.2%と苦心 「不振」の名門で変わらぬ過酷状況に吉田正尚から漏れ出た“本音” 囁かれるトレード放出に持論も告白「難しいところはある」
競争が過酷なメジャーリーグで生き抜くのは、やはり並大抵ではない。それは侍ジャパンの不動の4番だった吉田も同様だ(C)Getty Images
久々に飛び出した一発
ようやく待望の一発が出た。現地時間5月24日、レッドソックスの吉田正尚が、本拠地フェンウェイ・パークで行なわれたツインズ戦に「5番・DH」で先発出場。チームが1点を追っていた2回、先頭打者として立った第1打席に、今季第1号となるソロアーチを放った。
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冷たい雨が降りしきるボストンに鮮やかな放物線を描いた。ツインズ先発ベイリー・オーバーと対峙した吉田は、カウント1-2からの4球目、内角低めの83.4マイル（約134キロ）のチェンジアップを軽やかに弾き返すと、右翼方向に舞い上がった打球はスタンドに一直線で突き刺さった。
4回の第2打席にもレフトへの二塁打を放ち、一時逆転を呼び込むチャンスメークをした吉田。久々に快音を響かせたわけだが、置かれた立場は実に過酷だ。というのも、外野手が”人員過多“という編成の中でローマン・アンソニーやセダン・ラファエラといった若手起用を重視する球団の事情により、出場機会が限られているのだ。
状況は開幕前から今に至るまで大きな変化はない。レッドソックスは、現地時間4月25日、アレックス・コーラ監督を筆頭に、打撃コーチのピーター・ファッツェ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁ベースコーチのカイル・ハドソン氏、打撃アシスタントコーチのディロン・ローソン氏、打撃戦略担当コーチのジョー・クローニン氏の5人を解任。シーズン中では「異例」と言える大規模刷新を敢行し、指揮官をチャド・トレーシーに交代したが、吉田は今も継続的なチャンスを与えられていない。
もっとも、レッドソックスは、現地時間5月24日の試合終了時点で、22勝30敗でアメリカン・リーグ東地区最下位と開幕から低空飛行が続く。ならば、起爆剤として吉田を使ってみても良いように思えるが、出場機会は限定的である。
そうした限定的な出場機会の中で、打撃成績は上向かない。先のツインズ戦を終えた時点で、打率.263、1本塁打、出塁率.355、長打率.379、OPS.734と絶好調とは言い難い。また、長打になる確率を表す指標であるバレル率は1.2%しかなく、アジャストの面で苦心している感が否めない。
吉田が漏らした「難しい部分」とは？
ともすれば、「不遇」と言えるのかもしれない。そんな状況を吉田自身も複雑に捉えている。地元メディア『Mass Live』の取材に答えた32歳は、自身の状態について「調子が良い時もあれば悪い時もある」と吐露。その上で、「外野まで力強く打てる時もあれば、そうでない時もある。今はとにかく力強く打つことに集中している」と続けながらも、起用法に対する想いを赤裸々に語る。
「（プレーの）リズムの面で言えば、難しいところはある。もちろん、ここ数年間もそうした起用をされてきたから慣れている部分もあるし、色々な面でだいぶ慣れてはきている。でも、代打として試合終盤の局面で起用されると、当然だけど、相手の強力なリリーフ投手(ハイレバレッジな投手)と対戦することになる。プレッシャーのかかる局面で、そういう投手たちと対戦するのは難しい部分がある」
無論、この先にトレードとなる可能性もある。しかし、メジャーデビューから4年で酸いも甘いも見てきた32歳は冷静だ。「毎日出場できるチームへのトレードを希望するか」というド直球の質問には、こう切り返している。
「そうなることも野球の一部だと思ってる。もしそうなれば、その時はその時」
残り2年3600万ドル（約57億7000万円）の契約を残している吉田。その高額契約がベテランを巡るトレード交渉の壁となっているともされるが、果たして、今夏に何らかの動きはあるのか。レッドソックスに残ったままとなれば、厳しい時間は続きそうだが……。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]