44歳・狩野英孝、“お金のかからない”効果的なダイエット方法を紹介 実際の効果も明かす「痩せました」
お笑い芸人の狩野英孝（44）が、24日放送のフジテレビ系『かのサンド増刊号』に出演。自身の経験に基づく効果的なダイエット方法を紹介した。
【写真】『ホノルルマラソン』雨の中、スタート前に笑顔でガッツポーズする狩野英孝＆藤木直人
この日は、「ふるさと凱旋SP」と題し、過去の名場面を振り返りながらトークを繰り広げた。
視聴者からの質問に答えるコーナーで、楽しみながら効果のあるダイエット方法を教えてほしいという質問が。これに対し狩野は、毎年『ホノルルマラソン』でフルマラソンに出場していることを明かし、一度応募してしまえば、数ヶ月前にわたって練習を行うため、ダイエットになると説明した。
富澤たけしから「実際どうなんですか？痩せました？」と質問されると、「痩せますね」と答え、さらには、“走るために痩せたくなる”ようになるとも力説。結論として「マラソンをやってください！お金かからないですし」と質問者に勧めた。
狩野は、2019年にフルマラソンに初挑戦。昨年12月に開催された『ホノルルマラソン2025』でも俳優・藤木直人（53）らとともに出場し、7時間48分3秒で完走したことが発表されていた。
【写真】『ホノルルマラソン』雨の中、スタート前に笑顔でガッツポーズする狩野英孝＆藤木直人
この日は、「ふるさと凱旋SP」と題し、過去の名場面を振り返りながらトークを繰り広げた。
視聴者からの質問に答えるコーナーで、楽しみながら効果のあるダイエット方法を教えてほしいという質問が。これに対し狩野は、毎年『ホノルルマラソン』でフルマラソンに出場していることを明かし、一度応募してしまえば、数ヶ月前にわたって練習を行うため、ダイエットになると説明した。
狩野は、2019年にフルマラソンに初挑戦。昨年12月に開催された『ホノルルマラソン2025』でも俳優・藤木直人（53）らとともに出場し、7時間48分3秒で完走したことが発表されていた。