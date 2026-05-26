少女が掲げた手書きボードが話題

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でブルワーズと対戦。相手チームの球場でも多くの声援がドジャースに注がれたが、試合前には、大谷翔平投手にサインを求める一人の“少女”に注目が集まった。

ドジャース専門メディア「ドジャー・ブルー」は22日（同23日）、自社X（旧ツイッター）を更新。「今夜の試合前、ミルウォーキーのドジャースファンはショウヘイ・オオタニのサインを手に入れることを願っていた」と綴り、スタンドでサインを求めるファンの写真を投稿した。

青のドジャースキャップをかぶり、大谷にサインボールをおねだりする少女。右手にボールを持ち、左手には手書きのボードを掲げていた。その内容は「Ohtani すごいですね！ can you sign my ball please（私の持つこのボールにサインしてくれませんか)」と、日本語を交えて“お願い”をしていた。

この健気な姿は日本のファンの間でも話題に。SNSでは「伝えたい気持ちが伝わってくる手書きボード」「彼女の為に動いてくれるといいですね」「サインしてあげて！」「ひらがなが可愛い」「一生懸命、日本語で書いてくださってありがとうございます」「かわいい」「上手に書けてます」「儚げな少女」「少女の目が真剣で美しい！」などと反響を呼んだ。（Full-Count編集部）