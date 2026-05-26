フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が、建設中の新居の玄関を初公開し、反響が寄せられている。

２５日までに「両親も、私と同い年くらいの時に…？！」と題してブログを更新し、「なんと両親も４０年くらい前に、積水ハウスで家を建ててたのです…！」「話は聞いてたけど、初めて写真送ってもらった！！！」と建築中の実家の前で撮影された幼少期の家族写真を披露。

続くブログで「【注文住宅】初公開？！玄関はこんな感じになりました！」と題し、新居の玄関部分を初公開。丸みのあるアーチを取り入れたデザインや、存在感抜群の“スケルトン階段”にしたことを説明した。

「子供が遊んで落ちるのが怖いから、手すりを縦にした」と安全性を重視した設計だそうで「見栄えは横の方がいいですよー」と事前にアドバイスを受けていたことも明かしつつ「ヒヤヒヤしながら過ごすよりよっっぽどいいよね」と母としての思いをコメント。

「玄関からは、寝室〜洗面台に行くルート」「右にまっすぐ進むと洗面台→ランドリールームに向かうルート」「右に曲がるとシューズインクローゼット→ファミリークローゼット→ランドリールームにいくルート」と“回遊動線”や「しょうくんのナイスアイディア」とゴミ袋の一時置き場として活用する階段下の収納スペースなども紹介した。

ファンからは「素敵」「すごい」「ＣＭとかで使えそう」「桃ちゃんのご実家大きい！！」「実家のご家族めっちゃ幸せそう」「３５年後はたろじろくんが建てるのかなー？」「素敵な玄関！」「迷子になっちゃいそうな広いお家」「オシャレなお家」「落ちついた色合いも高級感がありますね！」「洞窟？！秘密基地的な感じもする〜」「センスの良い豪邸」「旅館みたい」「アイデアが素晴らしい」「豪邸すぎてうっとり」などの声が寄せられている。