【日焼け止め】今年のUVクリームはこれに決まり♡おすすめアイテム3選!

そろそろ紫外線が気になる季節になってきましたが、今年の日焼け止めの準備はできていますか? 最近の日焼け止めの進化は本当に素晴らしく紫外線カットはもはや当たり前、+αが求められる時代になってきているなとかんじます。なので今回は数ある日焼け止めの中から使い心地も機能も満足できると自信を持っておすすめできる3つの日焼け止めを紹介させていただきます。

贅沢スキンケアクリームのようなUV

日焼け止めは毎日使うものなので、塗り心地も大切だと思っていて、ストレスなく使い続けられるアイテムがいいと思っています! 毎日使うものだからこそお肌への負担は最小限に、そしてメイクをオフした時に肌状態が良いと嬉しくなりませんか?

PyunAプロデュースのカラコンが話題♡“回らない水光”新色が登場

3月4日発売! 新作UV

LANCOME アプソリュザUVクリーム

価格:30ml/9,900円(税込)

発売前からとても話題になっていたランコムの新作UVは、かなりこだわりをかんじる使用感でした♡ クリーミーだけどみずみずしさもあり伸びがいいテクスチャーで肌へピタッと密着してくれます。

ナイアシンアミドやランコム独自のローズ成分など4種の美容成分が配合されており、日中も夜に負けないケアで肌を守ってくれます。しっとりした艶仕上がりのUVです!

パワーアップして登場!

ALBION S－UVカットリンクルイルミネイティングデイクリーム

価格:11,000円(税込)

大人気のUVがさらにパワーアップして、しかもお値段変わらずなのがとても素晴らしいと思うんです! 今までの機能にプラスで美白ケアできる効果が加わりました♡

テクスチャーが少しみずみずしくなり、よりなじませた後の透明感ある艶をかんじやすくなったと思います。アルビオンのUVはブルーライトカット効果があるのも今の時代にとても合っているなとかんじます。

年中大人気のUV

COVERMARK トリートメントデイクリーム

価格:8,800円(税込)

季節問わず大人気なカバーマークのUVは、日中受けるダメージを蓄積させず瞬時にケアしてくれる処方で、メイクをオフした時に違いをかんじやすいと思います!

またこっくりしたテクスチャーで、なじませるとふっくらしたハリをかんじるのもとても特徴的で人気の理由だと思います。

どれもSPF50+/PA++++

気になるアイテムはありましたか? どの日焼け止めもスキンケアクリームのような塗り心地と、スキンケア効果の高いアイテムなので、紫外線をカットしながら自分の肌をしっかり育てましょう♡