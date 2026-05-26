いざ交流戦！広島・新井貴浩監督（４９）が２５日、きょう２６日から開幕する「日本生命セ・パ交流戦２０２６」での目標に借金完済を掲げた。チームは若鯉の躍動もあり、２年ぶりの３カード連続勝ち越し中と勢いに乗って交流戦に突入。シーズンを左右する１８試合で、新井カープが快進撃を開始する。

シーズンの行方を左右する１８試合がいよいよ幕を開ける。２６日から３週間にわたって開催されるセ・パ交流戦。新井監督は、「（勝率）５割に近づけるように。そういう交流戦にしたいと思います」と、借金完済に照準を定めた。

現在、チームは１８勝２４敗２分けの借金６。指揮官が掲げた５割復帰へ、交流戦で目指すのは１２勝６敗に近い成績となる。昨年、ソフトバンクが１２勝５敗１分で交流戦王者に輝いたことを踏まえればハードルは高い。新井監督も「簡単じゃないと思う」とした上で、「粘り強くそこに近づけるように持っていきたい」と覚悟を口にする。

「交流戦に苦手（意識）というのはない」と指揮官が言い切るように、近年は善戦が続いている。新井監督就任初年度の２３年は９勝９敗、２４年は１０勝８敗で球団として７年ぶりに勝ち越すと、２５年はセ・リーグ球団が軒並み苦しむ中で、同リーグ最上位の９勝９敗でフィニッシュ。新井政権３年間で５割以上の勝率を残している。「セ・リーグの他のチームがどうとかではなく、一戦一戦しっかり戦いたい」と、一戦必勝の構えで白星を積み重ねる青写真を描く。

戦いのカギを握るのがＤＨの起用法だ。指揮官は「これというのは考えていない。相手チームの先発にもよるし、いろいろなことを加味して決めたい」と言及。さらに、「１軍の選手だけじゃなしにね」と、２軍で再調整中のドラフト１位・平川（仙台大）らの抜てきも示唆した。状況に応じた臨機応変なオーダーで、パの強敵たちに立ち向かう。

チームは２４日・中日戦（バンテリン）で逆転勝利し、２年ぶりの３カード連続勝ち越しを達成。１軍デビューから３試合連続マルチ安打と、シンデレラストーリーを駆け上がっている名原は、自身初となる交流戦へ向け、「変わらず気合と根性でしっかり食らいついていきたい」と意気込んでいた。

投打の歯車がかみ合いつつある状況で突入する交流戦。まずは２６日から本拠地でパ５位のロッテを迎え撃つ。２４日の試合後、「いい試合ができつつあるので、また明日しっかり休んで交流戦に臨んでいきたい」と話していた新井監督。確かな手応えを。ここからの逆襲へとつなげていく。