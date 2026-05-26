18歳でデビューした84歳女優、“終活”で遺言書を作成 2年前には夫と結婚50周年
俳優の三田佳子が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
三田佳子 ＝テレビ朝日提供
18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳の三田。最近は“おばあちゃん役”ばかりだといい、「今日は華やかな洋服で来ました」と笑顔を見せる。
家では普通の「おばあちゃん」だそうで、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかったという。出演映画を一緒に見に行った時、画面に出てきた「ばぁば」を見た孫の反応も明かす。
2年前に結婚50周年の金婚式を迎えた夫は、元NHKのプロデューサー・高橋康夫氏。今もお互いに名前で呼び合うという夫婦の関係についても語る。
また、最近は終活で遺言書を作成したという三田。その思いについても告白している。
三田佳子 ＝テレビ朝日提供
18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳の三田。最近は“おばあちゃん役”ばかりだといい、「今日は華やかな洋服で来ました」と笑顔を見せる。
家では普通の「おばあちゃん」だそうで、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかったという。出演映画を一緒に見に行った時、画面に出てきた「ばぁば」を見た孫の反応も明かす。
2年前に結婚50周年の金婚式を迎えた夫は、元NHKのプロデューサー・高橋康夫氏。今もお互いに名前で呼び合うという夫婦の関係についても語る。
また、最近は終活で遺言書を作成したという三田。その思いについても告白している。