巨人・西舘勇陽投手（２４）が３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発することが２５日、分かった。登板間隔を空けるため同日に登録抹消されたウィットリーに代わって、白羽の矢が立った２３年のドラ１右腕。昨年の交流戦で３戦２勝と輝いた男にチャンスが巡ってきた。

３年目の今季は上半身のコンディション不良で開幕１軍入りを逃した。約２か月のリハビリを経て今月３日に実戦復帰。２→４→６と順調にイニング数を伸ばしてきた。復帰４戦目となった２２日のファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）は先発で７回１安打０封。球数１０３で６奪三振、三塁を踏ませぬ快投で２軍での防御率を０．４７とした。ここまで直球の平均球速も１５０キロを計測。力強さを増して１軍に上がってくる。

昨年は交流戦から先発に回り、ソフトバンク、日本ハム相手に２連勝を飾った。敵地・北海道へと乗り込む今年は、２９日からの３連戦で井上、西舘、ルーキー竹丸の「０１年度世代トリオ」が先発する可能性が高まった。上位浮上に向けて欠かせぬ戦力であり、プロ通算３勝からの覚醒が待たれる背番号１７。中７日の調整に万全を期し、一発回答への準備を進める。