◆米大リーグ ホワイトソックス３―１ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に１打席目に１８号同点ソロを放った。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手（２５）も「９番・右翼」でスタメン出場し、２打席目にメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。

西田は試合後、グラウンドで現地放送のヒーローインタビューでは、隣に村上をサポートする八木通訳が立っていたが、すべての質問を英語で受け答えた。「まだ緊張している」と明かしたインタビューの途中には、チームメートからはタンクの水をかけられる手荒い祝福も浴び「最高です」と笑顔を見せた。試合中には村上と球種について話したことや、本塁への送球後に左足のスパイクが脱げていたことなども明かした。

いきなり快音を響かせたのは村上だ。０―１で１点を追う初回１死走者なしの１打席目。ツインズ先発右腕・マシューズの内角９７・５マイル（約１５６・９キロ）直球に反応すると、打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）、打球角度４１度と高々上がった飛球で１８号同点ソロを右翼席に運んだ。飛距離は３７５フィート（約１１４メートル）だった。３試合、１２打席ぶりの安打が、待望の一発となり、この時点で本塁打数がリーグ単独トップに浮上した。

同点の２回には、西田が２死一、二塁で右前安打を本塁へレーザービームともいえるような好送球でタッチアウト。勝ち越しを防ぐファインプレーを見せると、直後の２回裏にロモが５号勝ち越し２ラン。本拠地が大きく盛り上がる中迎えた西田の１打席目は空振り三振に倒れた。だが、２点をリードした４回２死走者なしの２打席目に、メジャー初安打となる中前安打。本拠地は総立ちになって祝福した。

村上は２打席目以降は空振り三振、一ゴロ、左邪飛に倒れて４打数１安打１打点。西田は本職は二塁ながら右翼の守備も無難にこなし、３打席目は投ゴロに倒れて３打数１安打だった。

西田はクラブハウス内での現地放送局のインタビューで初安打の記念球は「日本にいる父」に贈ることを明かし、妻が球場で試合を見ていたことも明かした。

◆西田 陸浮（にしだ・りくう）２００１年５月６日、大阪生まれ。２５歳。北大阪ボーイズから東北高に進学し、１年秋から公式戦出場も甲子園出場はなし。マウント・フッド・コミュニティー大に進学し、１年目から３６試合で大学新記録の３３盗塁。オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフトでＷソックスから１１巡目（全体３２９位）を受けた。マイナーでは通算３０６試合で２本塁打、９３打点、打率２割９分、１１０盗塁。１６８センチ、６８キロ。右投左打。