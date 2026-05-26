石原プロの解散に伴い、舘ひろし（76）が2021年に設立した芸能プロダクション「舘プロ」。その中でも気鋭の若手俳優として知られるのが黒川想矢（16）だ。高校生ながら『怪物』『国宝』などの名演で注目を集め、数多くの新人賞に輝いている。そんな黒川は4年前、舘氏の人柄に心酔し、直談判のうえで舘プロに加入している。先ごろ、新作映画『免許返納!?』で舘との映画初共演が発表された黒川に、舘プロ加入の裏話や舘から受けた薫陶について聞いた。（文中敬称略）

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黒川が舘プロに加入したのは4年前のこと。5歳から芸能活動を続けていたが、中学校入学を前に学業に専念するため俳優をやめることを考えていた。転機となったのは、2021年放送のBS時代劇『剣樹抄〜光圀公と俺〜』。その撮影の折に出会ったのが舘ひろしだった。

2026年11月に主演映画『3ミリの恋』が公開予定

「剣樹抄で共演した時、舘さんとは1週間くらい撮影で一緒だったんです。現場で初めて会った時は怖そうな人だなと思って緊張しました。ある時にはバスローブで現場にいらっしゃったので“こんな人いるんだ”って」

黒川と舘の年齢差はおよそ60歳。言うなれば祖父と孫ほどの差だ。しかし緊張する黒川に舘は気さくに接する。

「朝、舘さんがやってきて“朝ご飯を一緒に食べよう”って話しかけてくれるんです。それで席に着くと、僕の食パンを焼いてブルーベリージャムを塗ってくれる。こんな子役のためにですよ」

撮影中には食事に連れていき、アドバイスも惜しまなかった。舘が口癖のように言う「役者は目だぞ」という言葉とともに「目がいい、それがあれば大丈夫だ」と励まされた黒川は、子どもの自分と同じ目線で向き合う舘への尊敬の念を深めていく。

「舘さんともっと一緒にいたいなという気持ちになりました。それで、今考えると何を言っているんだって感じですけど、"事務所どこなんですか""舘プロに入れてください"とお願いしたんです」

一時は受け入れをためらった舘も、手紙まで送ってくる黒川の熱意にほだされ、最後には了承した。

『怪物』『国宝』 名演の裏側

2022年に舘プロに加入した黒川は、カンヌ国際映画祭で複数の賞を獲得した是枝裕和監督の『怪物』（2023年）、社会現象にもなった『国宝』（2025年）で主要な役を立て続けに演じ、日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数多くの賞に輝く。

俳優として大きなターニングポイントとなった『怪物』では、是枝監督の演出に導かれた。

「それまでは監督が思っていることが表現できればそれが正解だと思っていました。けど、是枝監督のもとでそうじゃない俳優の役割があるんだと気づかされました」

是枝監督は答えを直接教えるのではなく、「感情を『容器』にたとえてみたらどうかな」「表情だけじゃなくて指先も含めた体全体で演技してみたらどうだろう」とヒントを示した。

「小学生の主人公・湊が校長先生と話すシーンがあって、そこでコップに入った水を傾ける演技があります。これは監督のヒントをかみ砕いて、湊の心を水に例えてアドリブでやってみた結果でしたが、すごく上手くいきました」

是枝監督の指導もあって、黒川は『怪物』を機に役者という仕事の面白さに気が付いた。しかし、『国宝』では稽古の出だしから躓く。

「『国宝』の役作りはまず歌舞伎の稽古からでした。事前に振りの動画が送られてきていたので、最初の稽古から先生がついて振りを教えてくれるのかなと思っていたら、いきなり音楽が鳴りだして“踊ってください”と。振りを見ただけで覚えていなかったので、踊れるわけもなくまごまごしていたら、先生が“この子がかわいそうだからわたしは帰る”と言われて、もう冷や汗が止まりませんでした」

「積恋雪関扉」「鶴亀」「藤娘」……。稽古を始めたはいいものの、『国宝』で少年期の主人公・喜久雄が踊った演目は、元々ダンスが大の苦手な黒川には難しいものだった。だが、そこから新人賞を多数受賞する演技につながる。何があったのか。

「リズム感がないせいか、抑揚も難しくてセリフも何を言っているのか分からない。さすがに“もうできないな”とも思いました。でもある時、歌舞伎の踊りと役者のセリフは感情の出口という意味で一緒だって気づいた。ルートが違うだけで、気持ちを持っていく出口は一緒なのかなと思ったんです。それから踊りがすごく面白くなりました。最初の失敗で自分の役者としての覚悟が足りていなかったなと後悔したのですが、『国宝』ではその自覚を付けられました」

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6月19日公開の新作映画『免許返納!?』で黒川は舘と再び共演を果たす。「新潮QUE」では、【『怪物』『国宝』の名演で注目「黒川想矢」の役者人生を変えた舘ひろしからの薫陶】として、黒川と舘のエピソードや『免許返納!?』の撮影秘話から、成長を続ける役者・黒川想矢の横顔に迫る。

黒川想矢（くろかわ・そうや）

2009年生まれ。埼玉県出身。舘プロ所属。2023年映画『怪物』にて主人公・麦野湊役に抜擢され、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞や第66回ブルーリボン賞新人賞を受賞。2025年映画『国宝』では少年時代の主人公・喜久雄役を演じ、第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞などを受賞。26年11月に主演映画『3ミリの恋』が公開予定。

デイリー新潮編集部