「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

ダービーの舞台に立てるのは選ばれし１８頭だけ。そんな狭き門のなか、初挑戦にして０２年の藤沢和雄元調教師に並ぶ４頭出し（９２年以降で最多）で臨むのが、開業４年目の上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。皐月賞３＆５着馬に、京成杯勝ち馬、そして青葉賞覇者と４頭全てが大きな可能性を秘めた豪華布陣。厩舎全体で着実に育んできた『チーム力』を武器に、初挑戦初Ｖの偉業に突き進む。

競馬に携わる全てのホースマンが夢見る舞台。日本ダービー。３歳世代の頂点を決める大一番に、上原佑厩舎が開業４年目にして初挑戦する。しかも、送り出すのはフルゲートが１８頭となった９２年以降、最多タイとなる４頭（グリーンエナジー、ゴーイントゥスカイ、フォルテアンジェロ、ライヒスアドラー）。若き指揮官が、競馬界最高峰の舞台で新たな歴史に挑もうとしている。

現在の状況には「想像していなかったです」と述懐。しかし、その胸には開業当初から変わらない強い信念がある。「開業した時に、毎年ダービーに送り出すことをライフワークにしたいと思っていました」。その思いが、今まさに大きな形となり実を結んだ。

ダービーは、ただのＧ１ではない。３歳馬に一度しか許されない、競馬界最大の夢舞台。だからこそ、そこに立つ意味は特別だ。

「ベタですけど、ホースマンが一番目指している場所だと思います。僕だけじゃなく、生産者さんや牧場、オーナーにとっても大切な一生に一度のレース。１８頭に選ばれるだけでも、本当に名誉なことだと思います」。その言葉には、競馬に関わる全ての人々への敬意がにじむ。

そんな大舞台を前にしても気負いは一切ない。「だからといって、何か特別なことをするわけではありません。普段からやっていることを、しっかりやるだけです。ワクワクしています」とあくまで自然体。その姿勢は皐月賞の時も変わらなかった。大舞台だからといって平常心を失わないことこそ、厩舎の強さなのかもしれない。

開業してからここまでは華々しい躍進に見える。しかし、その歩みは決して平たんではなかった。「厩舎としては、まだ未完成だと思っています」と話すが、試行錯誤を重ねるなかで、確実に育まれてきたものがある。それが厩舎全体の“チーム力”だ。「スタッフはみんな違う厩舎から来ていますけど、開業当初に『こういう厩舎にしたい』と伝えたことを抵抗なく受け入れてくれて、本当に必死についてきてくれました」。時間を重ねるごとに、指揮官の思いは言葉以上に浸透していった。「今では言わなくても、僕の考えを理解して動いてくれています。チーム力はかなり上がってきていると思いますよ」と笑みを浮かべた。

その言葉を裏付けるように、今回ダービーへ挑む４頭は、それぞれ担当スタッフも異なる。皐月賞３着のライヒスアドラー、出遅れながらメンバー最速の末脚で５着まで追い込んだフォルテアンジェロに、京成杯を制したグリーンエナジー。そして、青葉賞を勝って切符をつかんだゴーイントゥスカイ。それぞれ個性も、歩んできた道のりも違う。「色々なタイプの馬たちが、それぞれ違う形でダービーまで来てくれました。それがすごくうれしいですね」と充実感をにじませるその表情には、厩舎全体で積み上げてきた自信が表れていた。未完成と語りながらも、既にＧ１タイトルへ手が届く位置まで来ていることは間違いない。迎えるダービー。夢舞台へ４頭を送り込んだという事実こそ、その可能性を何より雄弁に物語っている。

若き指揮官と、支えるスタッフたち。その挑戦は、単なる初出走では終わらない。ダービーという最高峰の舞台で、平成生まれ初のＧ１トレーナーへ−。今、新時代の扉を開こうとしている。