◇ア・リーグ ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日 シカゴ）

ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに再び1とした。

快勝に貢献したのが村上宗隆内野手（26）と、この日メジャー初昇格で初スタメンをつかんだ西田陸浮外野手（25）の「日本人コンビ」だった。

村上が初回にリーグ単独トップとなる右越え同点18号ソロをマークすると、西田が直後の1−1の2回守備で右翼から強肩レーザービームを披露。二塁走者の生還を封殺し相手勝ち越しを阻止した。

さらに西田は4回の第2打席でしぶとく中前打をマークし、メジャー初安打。背番号51は本拠地初プレーで躍動した。

試合後には西田がヒーローインタビューを受けた。美技には「正直に言うと、投げたあとボールが見えなかった。投げた勢いで靴が脱げた。靴を探すに必死だった」とインタビュアーを笑わせた。

さらにメジャー初安打に「球団のみなさん、ファンの皆さんに本当に感謝しています」とお礼を口にして、「打席の前にムネ（村上）と何か話していましたが」と聞かれると「話してましたっけ？」とおどける余裕も見せた。

その間にもナインから「アイスシャワー」を受ける人気ぶり。最後は「カゼをひかないように」と気を遣われていたが、流ちょうな英語で対応する背番号51の姿に、本拠地のファンは大きな拍手を送り続けていた。

過去3年間100敗以上の弱小球団が、村上と西田から刺激を受けて快進撃を続けている。西田のプレーもホワイトソックスに新しい風を吹き込んだ。