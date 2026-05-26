「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

８８年のコスモアンバーで初騎乗を果たしてから、今回が３７回目の祭典騎乗となる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー。今年の相棒は自身の手綱で青葉賞を制し、出走権をつかみ取ったゴーイントゥスカイ。“青葉賞組はダービーを勝てない”−というジンクスを覆し、前人未到の７勝目へ向けて熱い思いを語った。

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−今年でダービーは３７回目の参戦。

「そんなにか…。何回出ても、近づいてくるとやっぱりいい緊張感がありますね。関係者全体で盛り上がりますし、ダービーが来たなと感じる。何回勝っても勝ちたいレース。毎年の目標ですしね」

−これまでのダービーを振り返って、考え方など何か変化したことは。

「もちろん年々考え方も変わってきましたが、それ以前に競馬自体も変わってきているからね。やっぱり色々と変化していますよね。俺が最初にダービーに乗った時は２４頭立てだったから（笑）。あと、今はタイムも全然違うよ。ゆっくり行っているつもりでも、かなり時計が出ていることもあるからね」

−今年はゴーイントゥスカイとのコンビ。前走の青葉賞は馬群から力強く抜け出し、完勝の内容だった。レースを振り返って。

「いい勝ち方でした。乗るのは初めてでしたし、外枠だったので手探りな部分はありました。展開的にうまくいきましたし、枠もカバーできました。内容とタイムは悪くなかったかなと思います。いい馬ですし、権利を獲れて良かったです」

−本番と同じ舞台での一戦。馬自身の適性は。

「同じ東京の２４００メートルで、ああやって勝てましたしね。大きいよね」

−感じる強みは。

「レースで乗ってみて、思っていたよりも瞬発力があるなと感じました。レースが上手なイメージはあまりないです。跳びも大きいですしね」

−管理する美浦の上原佑紀調教師との縁は。

「幸四郎（武幸師）の所で修行していたからね。まだそんなに厩舎の馬は乗っていないけど、すごく感じのいい人ですよ。ダービー４頭出しだもんね。すごいことですよ」

−上原師は１９９０年生まれ。９０年といえばアイネスフウジンが当レースを勝利し、武豊騎手はハクタイセイとのコンビで３度目のダービー騎乗だった。

「時の流れがすごいね（笑）。確か９０年と言えば、競馬場へのお客さんの来場者数が史上最多だった年。２０万人くらいのお客さんが来場したんだよね」

−あれから３６年。

「調教師も馬主さんも俺より年下だからね。面白いよね。青葉賞の勝ち祝いに行った時、ゴーイントゥスカイのオーナーさんが、他のオーナーの方も４、５人連れてきたんだけど、俺が最年長だったから（笑）」

−前人未到の７度目の制覇がかかる一戦。意気込みは。

「もちろんワクワクしています。十分にチャンスはあると思いますよ。状態は前回よりもいいと調教師から聞いていますしね。楽しみです」