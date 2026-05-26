ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』怒涛の最終章へ突入！登場人物全員容疑者に!?

主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本日5月26日（火）、同ドラマの第7話が放送される。

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前回第6話では、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）がNEOXISのアドバイザーを務めることになり、厳しい未来が待ち受けることを知る英人は、東京五輪関連事業の参入や銀行買収を止めようとするも失敗。

さらに英人は、東郷義隆（市村正親）と蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）の信頼と「あかり商店街」の命運を懸け、未来の記憶を使って競馬の大勝負に出るが、その予想を外してしまいがく然。

英人として生きる光誠の影響で歴史が変わりゆく一方、肝心のあかり商店街は立ち退きの未来に突き進んでいるようで…。

初回から全話でTVerランキング全体1位を獲得し、見逃し配信再生数は累計1235万回を突破（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：4月14日〜5月24日）している本作。 毎話目まぐるしい展開を見せるなか、第7話でついに最終章へ突入する。

第7話から、物語は一気に加速することに。新型コロナが猛威をふるい、世の中が一変するなか、あかり商店街からも人の姿が消えてしまうが…。

未来を知る男・英人がまたしても商店街のために立ち上がる。未来の記憶をもとに、どこよりも早く感染対策グッズの販売に乗り出し大成功。

さらに、友野達樹（鈴鹿央士）と英人の妹・野本英梨（横田真悠）からうれしいサプライズもあり、世間が暗く落ち込むなかであかり商店街は明るい兆しを見せるのだが…。

その一方で、東京五輪関連事業の中止で大打撃を受けたNEOXISは大ピンチに。しかも、英人に助けを求めに来た友野から、現・光誠が自宅にこもったきりだと聞いて英人は違和感を覚える。

前世の光誠は、コロナ禍もビジネスチャンスに変えてすぐさま逆襲に成功していたはずなのに、一体なぜ…？

そんななか、英人からもらったヒントにより、現・光誠が新規事業に動き出し、NEOXISは見事成功を収める。

しかし、その結果に勝ち誇ったような態度を見せる光誠は意味深な発言を放ち、今度は友野が光誠に違和感を抱くことに。そこから見えてくる、光誠の真意とは？

◆犯人の考察合戦が白熱するなか、登場人物全員容疑者に!?

そして今回、英人が最も恐れていた事態へと動き出すことに。

NEOXISが進めていた銀行買収から広大な土地が必要になり、買収候補地としてあかり商店街が挙がってしまう。

前世の記憶から、買収決定をするまでのタイムリミットまであと少し…。英人は、あかり商店街を守るための大奔走を繰り広げる。はたして、悲しい歴史は繰り返されてしまうのか？

そして、SNSでは光誠を殺した犯人の考察合戦が盛り上がるなか、今回さらなる白熱を引き起こす展開に。

あかり商店街への買収を進める光誠に対し、絶望と微かな希望が入り混じる複雑な感情を見せる友野。さらに、英人が不安を抱いていた光誠と池谷更紗（中村アン）の関係も驚きの事態を見せて…。

そのうえ、買収の危機が待っているとも知らず自ら窮地に追い込んで立ち退きへの道へと転がっていく英人の父・野本英治（小日向文世）ら商店街の人たち。もはや登場人物の誰もが犯人となってもおかしくない状況で…。

そんななか、第7話ラストでは考察合戦に新たな熱が投じられることに。答えに向けて大きく動き出す最終章に注目だ。