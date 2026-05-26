開催：2026.5.26

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 5 - 1 [カージナルス]

MLBの試合が26日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカージナルスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

1回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 STL、4番 クリスチャン・イエリチ 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-0 STL

6回表、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 MIL 3-1 STL

6回裏、8番 ギャレット・ミッチェル 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-1 STL

7回裏、5番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-1 STL

試合は5対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで5勝2敗0S。負け投手はカージナルスのマシュー・リベラトレで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 05:44:07 更新