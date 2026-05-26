「理想のタイプ」「魅力的…」韓国美人チア、艶やか黒髪より目が行く完璧プロポーション

韓国チアリーダーのチョ・ダジョンが、美貌際立つプライベートSHOTでファンを魅了している。

【写真】視線くぎ付け…チョ・ダジョンの「キャミソール水着」

チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「美容室定着7年目」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、行きつけとみられる美容室の店内に佇むチョ・ダジョンが写っている。艶やかな黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、にこやかな表情でカメラをじっと見つめている。

現役チアなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルはもちろんのこと、白のオフショルダートップスから際立つメリハリ感のあるプロポーションが見る者の目を引く。何気ないオフショットながら美貌を惜しげもなくあらわにし、ファンから「とても魅力的です」「美しすぎる！」「女神さま、ありがとうございます」「理想のタイプ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・ダジョンInstagram）

チョ・ダジョンは1997年8月14日生まれの28歳で、元々マーケティング企業に勤めていたが、2019年にチアリーダーとしてデビューした異色の経歴の持ち主。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサスでチアを務める。