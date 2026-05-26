日経225先物：26日夜間取引終値＝180円高、6万5460円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万5460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては301.81円高。出来高は6146枚だった。
TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比0.93ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65460 +180 6146
日経225mini 65470 +185 98079
TOPIX先物 3943.5 +2 8086
JPX日経400先物 35810 +30 224
グロース指数先物 836 -2 265
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比0.93ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65460 +180 6146
日経225mini 65470 +185 98079
TOPIX先物 3943.5 +2 8086
JPX日経400先物 35810 +30 224
グロース指数先物 836 -2 265
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース