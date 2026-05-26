　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万5460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては301.81円高。出来高は6146枚だった。

　TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比0.93ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65460　　　　　+180　　　　6146
日経225mini 　　　　　　 65470　　　　　+185　　　 98079
TOPIX先物 　　　　　　　3943.5　　　　　　+2　　　　8086
JPX日経400先物　　　　　 35810　　　　　 +30　　　　 224
グロース指数先物　　　　　 836　　　　　　-2　　　　 265
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース