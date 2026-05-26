ソフトバンクの小久保監督が、26日の巨人戦から始まるセ・パ交流戦で昨季同様の“V字浮上”を目指す。チームは24日までの日本ハム戦で3連勝し「そのままの勢いでいきたいですね」とセとの戦いを見据えた。

交流戦は過去9度の優勝を誇る。小久保ホークスとしても相性は抜群だ。24年は12勝6敗の2位、昨年は12勝5敗1分けで頂点に立った。シーズン序盤で一時最下位に沈むなど勝率5割で交流戦を迎えたが、上昇気流に乗ってリーグ連覇につなげた。

今季は開幕5連勝を飾りながら借金生活も味わった。現在は貯金1。「4月中からかみ合わず（交流戦が）きっかけになればと思っていたけど、レガシーデーがきっかけになってくれた」。チーム全員が背番号「89」を着用した24日の「王貞治レガシーデー」で4点差を逆転した流れを交流戦につなげる。

打線は日本ハム3連戦で計28得点と復調気配にある。先発陣は離脱者が多くローテーションが固まらない状況だが、救援陣は安定してきている。5月12日にDeNAからトレードで加入した山本祐はセを熟知しており「大きいですよ」と心強い存在だ。交流戦V10からリーグ3連覇へ弾みをつける。 （木下 大一）