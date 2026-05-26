ソフトバンクの育成選手、大友宗捕手（26）は目標を明確にして練習に取り組んでいる。打撃では打球速度の目標値を安打になる確率が上がるといわれている153キロ以上に設定。結果に一喜一憂することなく、打球の質の向上を追い求めている。さらに燃える要素ができた。高校時代から知る山本祐大捕手（27）が電撃トレードでDeNAから加入。強力なライバルに負けないと闘志を燃やしている。

大友は支配下昇格を目指し、バットの芯でボールを捉えた“良い打球”を増やすべく奮闘中だ。具体的な目標は安打になる確率が上がると言われている打球速度153キロ以上のハードヒットを増やすこと。「153キロ以上の打球でアウトになったら、やるべきことはやれたと思うようにしています。メンタルをいかに維持するか、落ち込まないかも大事です」。目標値の設定は精神面のコントロールも生きている。

打球速度は昨夏から意識している。今年の春先には成長を実感していたが、シーズンが始まった頃から徐々に調子を落とした。その原因の一つに自分自身で体を追い込みすぎたことを挙げた。「その日のコンディションに合う練習量を見定めることも大事にしていきたい」と体と向き合うことの必要性を考えるきっかけになった。現在はたまっていた疲労感が抜けて打撃も復調傾向にあり、3軍戦では打率3割前後を維持している。

仲間から一目置かれている強肩を武器に守備でもアピールを続けていた。そんな中、チームは5月12日にDeNAから山本祐をトレードで獲得。「正直びっくりしたのが一番。自分がこんなことを言うべきではないのかもしれませんが、クレバーで器用な印象があります。強力なライバルが増えたなと思っています」。大友が1学年後輩で同じ京都の高校に通っており、外野手だった頃の山本祐と対戦経験もある。約10年前から知る選手がまた違った形で競争相手となり、静かに闘志を燃やしている。

今季は3月8日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム）で1軍戦初出場を果たした。3イニングを無失点に抑えて、以前よりもほんの少しだが、1軍で活躍する姿が想像できたという。「今季の目標は支配下しかないです」。自身の心と体を見つめながら、1軍の舞台を目指して成長を続けていく。 （昼間 里紗）

【韓国で貴重なロボット審判を体験】○…3軍は韓国遠征中で21日のサムスン戦で先発マスクをかぶった大友は、韓国プロ野球で導入されている通称「ロボット審判」を初経験した。「AIなら割り切れる。精神的なブレはなくなる」とメリットを挙げた。韓国ではピッチコムやピッチクロックも採用されており、NPBでも導入されれば、今回の体験が生きることになりそうだ。

◇大友 宗（おおとも・そう）1999年（平11）7月23日生まれ、大阪府出身の26歳。京都・鳥羽では甲子園出場なし。帝京大ではプロ志望届を提出するもドラフト指名がなく日本通運へ。24年育成ドラフト3位でソフトバンクに入団。中学、高校の保健体育の教員免許を持っている。日課は瞑想。1メートル81、86キロ。右投げ右打ち。